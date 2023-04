Comment utiliser ChatGPT sur iOS et Android ?

Bien qu’il soit un peu ennuyeux qu’il n’y ait pas d’application ChatGPT officielle, le site Web mobile fonctionne très bien sur iOS et Android. Il existe des alternatives à ChatGPT à essayer si vous cherchez quelque chose de nouveau. Les outils d’intelligence artificielle sont en plein essor, mais Google Assistant et Siri n’ont pas à s’inquiéter pour l’instant.

Vous pouvez maintenant ouvrir rapidement ChatGPT depuis votre écran d’accueil ! Si vous souhaitez utiliser ChatGPT de la même manière que Google Assistant, c’est également possible, bien que la configuration soit plus complexe.

Comme sur iOS, la façon la plus simple d’utiliser ChatGPT sur Android est d’aller sur chat.openai.com dans un navigateur comme Chrome , et vous pouvez ajouter un raccourci vers le site Web sur l’écran d’accueil.

Le problème est qu’il existe de nombreuses fausses applications ChatGPT dans l’App Store et le Play Store. Beaucoup de ces applications prétendent être « Développé par ChatGPT », mais ce n’est pas le cas. Le moyen le plus sûr d’utiliser ChatGPT sur votre smartphone est de passer par le site officiel ( chat.openai.com ) .

ChatGPT est devenu un outil d’IA générative incroyablement populaire. À l’aide de simples invites, il peut cracher un CV, organiser une fête, rédiger des recettes, et bien plus encore.