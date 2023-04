Apple pourrait avoir des difficultés à obtenir ses futures puces Apple M3

En effet, Apple est connu pour être l’un des principaux clients de TSMC, et le géant de Cupertino aurait acheté la totalité de l’approvisionnement de TSMC en puces de 3 nm. Il est donc d’autant plus important pour les fans d’Apple que les difficultés actuelles du fabricant ne finissent pas par retarder le prochain lot de Mac d’Apple. Nous croisons les doigts.

Il semble que TSMC pense que ses difficultés actuelles avec le procédé 3 nm ne seront qu’un accident de parcours, puisqu’elle prévoit déjà de passer à un procédé 2 nm en 2025. Wei a déclaré que TSMC « observe un niveau élevé d’intérêt et d’engagement de la part des clients » pour son processus 2 nm , et Apple sera sans aucun doute au premier rang de la file d’attente.

Tout retard pourrait donc inquiéter sérieusement les dirigeants d’Apple et avoir des répercussions sur les fans de Mac. Si TSMC ne peut pas produire le nombre de puces dont Apple a besoin pour ses futurs Mac, Apple pourrait devoir retarder le déploiement de la prochaine gamme d’iMac et de MacBook , qui devraient tous être lancés avec la puce M3 basée sur l’architecture 3 nm à la fin de 2023 ou au début de 2024.

TSMC fabrique actuellement les puces 3 nm d’Apple (que TSMC appelle N3), et le rapport du EE Times indique que les « problèmes d’outils et de rendement de TSMC ont entravé la montée en puissance de la production en volume ». À l’exception de Samsung, TSMC est la seule entreprise capable de fabriquer ces puces, de sorte que tout retard est susceptible d’inquiéter sérieusement les dirigeants d’Apple.