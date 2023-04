L’Apple Watch Ultra avec un écran Micro-LED est désormais attendue pour 2025

Apple prévoit de lancer une nouvelle Apple Watch et cette fois, nous nous attendons à ce qu’elle soit dotée d’un écran Micro-LED (une première pour une Apple Watch), mais d’après de nouvelles informations, cela pourrait être repoussé.

Selon Ross Young, célèbre analyste de la chaîne d’approvisionnement en écrans, Apple envisage de lancer l’Apple Watch Ultra doté d’un écran Micro-LED au cours du second semestre 2025. Young a partagé cette information avec ses abonnés via Twitter.

Plus tôt en janvier, Young a tweeté que la production des panneaux Micro-LED pour la Watch Ultra ne commencerait pas avant la seconde moitié de 2024. Il a également prédit la fenêtre de lancement de 2025.

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn’t start production till 2H’24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for ’25 launch. Apple won’t do the full process.

—Ross Young (@DSCCRoss) January 13, 2023