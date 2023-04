Une nouvelle image du Pixel 7a montre une nouvelle variante de couleur orange/corail

Après les fuites de la variante « Arctic Blue » pour le prochain Google Pixel 7a, une nouvelle couleur a fait son apparition depuis une image fuitée rappelant la teinte « Oh So Orange » que nous avons vue avec le Pixel 4XL.

L’image divulguée a été partagée par Evan Blass, sans aucune autre information incluse. Cette image contredit directement le consensus selon lequel le Pixel 7a sera disponible en trois coloris : Blanc « Cotton », Noir/Gris « Carbon », et Bleu clair « Arctic ».

Cette nouvelle révélation de couleur, qui pourrait être lancée sous le nom « Corail », s’aligne avec une précédente fuite qui affirmait que le Pixel 7a serait en fait décliné en 5 coloris sur le thème de la nourriture avec des noms amusants.

L’existence de ce quatrième coloris du Pixel 7a ne peut être confirmée à ce stade, mais étant donné les antécédents de la source, on peut légitimement penser qu’il s’agira d’une réelle option. Peut-être sera-t-elle disponible soit en tant qu’exclusivité du Google Store, soit en tant qu’édition limitée.

Jusqu’à présent, à peu près tout ce qui concerne le Pixel 7a a fuité, y compris une fiche technique presque complète révélant que l’appareil prendra en charge la charge sans fil et un « Smooth Display » de 90 Hz. Le smartphone devrait fonctionner sur une puce Tensor G2 avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage interne UFS 3.1. Il y aura une caméra arrière principale de 64 mégapixels avec OIS, une caméra arrière ultra-large de 12 mégapixels et une caméra frontale de 10,8 mégapixels.

Un smartphone très attendu

Cela positionne cet appareil comme une version abordable du Pixel 7 de base et une option très viable pour ceux qui recherchent un appareil de grande qualité sans avoir à sacrifier leur portefeuille.

Étant donné l’accueil positif que le Google Pixel 6a a reçu, et de la spéculation selon laquelle le Pixel 7a devrait ressembler physiquement au Pixel 7, au prix de départ de 500 dollars selon les rumeurs, cet appareil s’annonce comme un autre succès pour l’équipe matérielle de Google.