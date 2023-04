Dropbox licencie 500 employés en raison de « l’ère de l’IA dans l’informatique »

Le PDG de Dropbox, Drew Houston, a annoncé une série de licenciements, accusant le ralentissement de la croissance et l’intelligence artificielle.

Dans un message adressé aux employés, Houston a précisé que l’entreprise « est stable et rentable ». « Dans un monde idéal, nous transférerions simplement des personnes d’une équipe à l’autre. C’est ce que nous avons fait dans la mesure du possible », écrit Houston. « Cependant, notre prochaine étape de croissance nécessite un mélange différent de compétences, en particulier dans le domaine de l’IA et du développement de produits à un stade précoce. Nous avons recruté d’excellents talents dans ces domaines au cours des deux dernières années et nous en aurons encore plus besoin ».

Il a pris la décision de licencier 16 % des effectifs de l’entreprise pour deux raisons principales :

Premièrement, bien que notre entreprise soit rentable, notre croissance s’est ralentie. Cela s’explique en partie par la maturation naturelle de nos activités existantes, mais plus récemment, les vents contraires de la récession économique ont exercé une pression sur nos clients et, par conséquent, sur nos activités. En conséquence, certains investissements qui produisaient des rendements positifs ne sont plus viables. Deuxièmement, et de manière plus conséquente, l’ère de l’IA dans l’informatique est enfin arrivée. Nous pensons depuis de nombreuses années que l’IA nous donnera de nouveaux superpouvoirs et transformera complètement le travail de la connaissance. Et cela fait longtemps que nous nous préparons à cet avenir, comme le démontrera le portefeuille de produits de cette année.

Houston ajoute qu’en ce qui concerne l’IA, l’entreprise doit « agir de toute urgence pour la saisir », tout en reconnaissant que d’autres investissements réalisés par l’entreprise ont un potentiel limité pour l’avenir.

En attendant, Houston a assuré aux employés que toutes les personnes concernées par les licenciements recevraient une invitation à une réunion individuelle avec leur chef d’équipe dans les 30 minutes. L’entreprise offre 16 semaines d’indemnités de licenciement, donne aux employés la possibilité de conserver leurs appareils de l’entreprise pour un usage personnel, propose des services de placement, et bien d’autres choses encore.

Dans le cadre de ce changement, Houston indique que Dropbox consolidera ses activités de base et de flux de documents et qu’elle procède également à des ajustements au sein de ses équipes de développement de produits. « Je suis déterminé à faire en sorte que Dropbox soit à l’avant-garde de l’ère de l’IA, tout comme nous étions à l’avant-garde du passage au mobile et au cloud. Nous aurons besoin de toutes les mains sur le pont, car l’intelligence artificielle nous donne les outils nécessaires pour réimaginer nos activités existantes et en inventer de nouvelles », indique Houston.