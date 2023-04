La Galaxy Watch 6 Pro de Samsung ressemblerait beaucoup à la Galaxy Watch 4 Classic

Outre ses smartphones pliables de nouvelle génération et les prochaines alternatives à l’iPad Pro sous Android, les successeures de la Galaxy Watch 5 et de la Watch 5 Pro sous Wear OS de Samsung ont également fait couler beaucoup d’encre au cours des dernières semaines, même s’il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant qu’elles ne soient officiellement annoncées.

Mais si nous savons déjà (apparemment) pas mal de choses sur la gamme Galaxy Watch 6, de nombreuses questions clés restent sans réponse, à commencer par le nombre de modèles différents sur lesquels Samsung pourrait travailler et le nom exact de chacun d’entre eux.

Aujourd’hui, Ice Universe, généralement fiable, estime que cette montre « régressera » et aura « presque le même design général » que la Watch 4 Classic, ce qui explique pourquoi les spéculations précédentes laissaient entendre que la Galaxy Watch 6 Classic porterait le même nom. Le nom Watch 6 Pro est explicitement mentionné dans le dernier tweet d’Ice Universe à ce sujet, tout comme le retour de la bague tournante bien-aimée et l’adoption d’un « bord plus étroit » que sur la Galaxy Watch 4 Classic.

Exclusive confirmation today:

Samsung Galaxy Watch6 Pro regression belt rotating bezel and time scale design, the overall design is almost the same as that of watch4 classic, and the border is narrower. pic.twitter.com/GDaXNpUqIH

— Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2023