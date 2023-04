Google dévoile son rival Microsoft Security Copilot en matière de sécurité alimentée par l’IA

Des inquiétudes légitimes ont été soulevées dans les forums en ligne au sujet de l’IA générative dans le domaine de la cybersécurité, mais combinée aux connaissances et à l’expertise des travailleurs humains, elle semble être un ajout puissant au paysage à une époque où la guerre numérique est plus importante que jamais.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre du plan de Google visant à démocratiser la sécurité et constitue un clin d’œil au fait que tous les employés du secteur de la cybersécurité ne sont pas des spécialistes du domaine de par leur formation. Une approche hybride entre l’homme et l’intelligence artificielle devrait donc permettre de lutter contre les menaces de manière beaucoup plus complète.

La surcharge des menaces, la lourdeur des outils et la pénurie de talents étaient les trois principaux domaines sur lesquels Google Cloud s’est penché lorsqu’il a mis au point son outil de cybersécurité basé sur l’IA. En outre, l’intégration de plug-ins partenaires promet d’en faire un outil polyvalent et puissant pour la plupart des cas d’utilisation.

Citant sa propre visibilité sur le paysage des menaces et les renseignements de première ligne de sa filiale Mandiant sur les vulnérabilités, les logiciels malveillants, les indicateurs de menace et les profils des acteurs de la menace comportementale, Google Cloud espère que son Security AI Workbench aidera ses clients à protéger leurs organisations contre les attaques .