iPadOS 17 : de nouvelles rumeurs affirment que ces modèles d’iPad ne pourront plus être mis à jour

Une nouvelle rumeur vient de tomber sur le modèle iPad et son futur, une rumeur selon laquelle ces modèles ne supporteront plus ou ne seront plus mis à jour vers le dernier système d’exploitation pour les tablettes d’Apple. Il est de notoriété publique qu’Apple ne permet plus la compatibilité avec les appareils plus anciens, que ce soit en bloquant la mise à jour ou en publiant la mise à jour finale qui donne la dernière version de l’ancien système d’exploitation.

L’année 2023 est une période de nouvelles possibilités pour la technologie, avec la WWDC 2023 d’Apple prévue pour tous ses appareils, y compris iPadOS 17, qui tombera en même temps que d’autres appareils.

iPhoneSoft a partagé une nouvelle rumeur sur l’avenir d’iPadOS 17, et prétendument, les plans d’Apple pour arrêter le support de la mise à jour vers le dernier logiciel avec ces appareils. Cela signifie que lorsque le nouvel OS sortira plus tard dans l’année, il ne recevra plus d’invitation à se mettre à jour vers les nouvelles offres de l’entreprise.

Selon les rumeurs, les iPad qui cesseront de prendre en charge l’iPadOS 17 comprennent l’iPad de 5e génération qui est sorti en 2017 et l’iPad Pro de première génération qui est sorti en 2015. L’iPad Pro comprend les deux modèles de la gamme avec l’écran de 9,7 pouces et l’appareil de 12,9 pouces.

Les versions ultérieures de la gamme d’iPad d’Apple qui n’ont pas été mentionnées ci-dessus continueront d’être mises à jour en fonction des futures offres lors de l’annonce de juin.

WWDC 2023 : iPadOS 17 et iOS 17

WWDC 2023 est proche, et les fans d’Apple attendent avec impatience ses annonces derrière les systèmes d’exploitation pour la technologie, y compris des choses comme iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, et plus encore.

Une autre année signifie qu’une nouvelle série de sorties d’Apple est à venir, et avec la WWDC 2023 déjà confirmée pour le mois de juin et qui approche à grands pas, les dernières technologies sont attendues de la part de la société. Cependant, cela signifie également que ceux qui ne changent pas fréquemment d’appareils pourraient se voir refuser les dernières mises à jour de leur technologie.

Aucun appareil n’est à l’abri de voir s’arrêter le support d’Apple pour les dernières versions du système d’exploitation, notamment pour le logiciel à venir pour iPadOS 17. Heureusement, la liste n’est pas très longue.