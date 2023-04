Elon Musk veut poursuivre Microsoft pour utilisation illégale des données de Twitter

Elon Musk a déclaré qu’il était temps d’intenter un procès à Microsoft parce que l’entreprise aurait formé ses produits « illégalement » en utilisant les données de Twitter.

Le commentaire de Musk, publié sur Twitter, est intervenu après que Microsoft a retiré l’entreprise de sa plateforme publicitaire. Plus tôt dans la journée, Microsoft a annoncé « qu’à partir du 25 avril 2023, les Smart Campaigns avec Multi-platform ne prendront plus en charge Twitter ».

Les annonceurs ont également été informés que le Digital Marketing Center (DMC) ne prendrait plus en charge Twitter le même jour. Cela signifie que les spécialistes du marketing ne pourront plus accéder à leur flux Twitter à partir du tableau de bord de gestion des réseaux sociaux de Microsoft. L’annonce de Microsoft ne mentionne pas un refus de payer pour les API de Twitter, mais il semble que ce soit le cas ici.

En février, Twitter a annoncé la fin de l’accès gratuit à l’API Twitter, coupant ainsi l’accès à ses données en ligne. Pour un usage personnel, les tarifs commencent à 100 dollars par mois, mais le niveau Entreprise démarre à 42 000 dollars par mois. Tout cela s’est produit à un moment où les annonceurs abandonnaient Twitter et où Musk tentait désespérément de réduire les coûts en procédant à une restructuration agressive. Cette décision n’a pas été bien accueillie, et de nombreuses entreprises ainsi que des universitaires ont clairement fait savoir qu’ils ne paieraient pas — ou ne seraient pas en mesure de payer — les frais d’API.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.

Not what I intended at all.

—Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023