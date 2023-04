Votre HomePod d’Apple peut désormais vous alerter si votre maison est en feu

Votre Apple HomePod vient de recevoir une fonctionnalité qui pourrait vous sauver la vie ou au moins vous avertir que votre maison est en feu pendant que vous faites vos courses.

Comme TechRadar l’a d’abord rapporté, la gamme HomePod d’Apple peut désormais écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Reconnaissance sonore ». Et lorsque votre HomePod détecte que le détecteur de fumée de votre maison s’est déclenché, il envoie immédiatement une notification à votre iPhone, iPad ou Apple Watch.

À partir de là, vous pouvez appuyer sur la notification sur votre iPhone ou iPad pour vérifier si votre maison est effectivement en feu. En tapant sur la notification, vous informerez également les personnes présentes dans la maison que quelqu’un est en train de vérifier. Si vous avez également une caméra HomeKit dans la même pièce que votre HomePod, son flux apparaîtra sur votre écran lors de la vérification.

Cependant, il ne fait pas avoir une totale confiance dans la nouvelle capacité de votre HomePod à détecter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone. Comme l’a indiqué Apple, la nouvelle fonction de reconnaissance sonore « peut détecter » les sons des alarmes de fumée et de monoxyde de carbone.

L’entreprise a également précisé que vous ne devez pas vous fier à cette nouvelle fonction dans des circonstances où vous risquez de vous blesser ou d’être blessé. Néanmoins, le fait de disposer d’une telle fonction permettra certainement aux utilisateurs de HomePod d’avoir l’esprit tranquille lorsqu’ils ne sont pas chez eux.

Pas la solution infaillible

Bien entendu, pour que la nouvelle fonction de reconnaissance des sons fonctionne, elle doit être activée. Pour ce faire, il suffit d’ouvrir l’application Maison sur votre iPhone ou iPad et de cliquer sur le bouton Plus. Choisissez ensuite Réglages de l’accueil et touchez Sûreté et sécurité.

Il est également nécessaire d’avoir la dernière version du logiciel HomePod 16.4 ou une version ultérieure et la dernière architecture Maison installée.