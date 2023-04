Une mise à jour d’Adobe Lightroom apporte une puissante réduction du bruit à vos photos

Tout ce que vous voyez ici sera disponible sur la version de bureau de Lightroom. Les applications iOS et Android ne bénéficieront pas de la fonction Denoise. En revanche, la première disposera des outils d’édition vidéo mentionnés plus haut. La mise à jour devrait être lancée dans le courant du mois, sans date précise.

Pour le reste de la mise à jour, Adobe se concentre sur l’allongement de la liste des appareils pris en charge par Lightroom, qui inclut désormais le smartphone Google Pixel 6a et l’appareil photo Sony ZV-E1. Il y a aussi quelques ajustements comme l’amélioration des performances de certains outils pour Lightroom sur le bureau. L’application Android bénéficie d’améliorations de performances similaires, ainsi que de la prise en charge des langues philippine et malaise.

Le nettoyage peut être effectué automatiquement ou vous pouvez ajuster manuellement la suppression par un curseur dans l’application. Notez que Denoise ne fonctionne qu’avec deux types de fichiers. Selon une page Web du centre d’aide d’Adobe, l’outil s’applique actuellement aux « fichiers bruts [mosaïques] provenant d’appareils photo dotés de capteurs Bayer (Canon, Nikon, Sony et autres) et de capteurs Fujifilm X-Trans ». En outre, Denoise « n’est pas pris en charge lorsqu’il est appliqué [à des photos] avec la fonction Super Resolution » activée.