Google teste deux fonctionnalités très utiles dans son application Messages

Les accusés de réception sont un outil de messagerie utile, car ils permettent à la personne qui envoie un message de savoir s’il a été remis au destinataire et, plus important encore, s’il a été lu par lui. Au début de l’année, Google a introduit des icônes pour remplacer les termes “livré” et “lu”, qui sont placés sous les messages qui ont été, effectivement, livrés et lus.

N’oubliez pas, utilisateurs d’Android, que les icônes de lecture n’apparaissent que dans les messages RCS à RCS, ce qui signifie que les deux parties doivent utiliser l’application Google Messages.

Lorsqu’un message a été envoyé, l’expéditeur voit apparaître un petit cercle avec une coche à l’intérieur. Lorsque le message est remis, vous verrez deux cercles avec une seule coche à l’intérieur, côte à côte. Lorsque le message a été lu par le destinataire, les deux cercles sont remplis et les coches sont blanches sur fond noir. Ces icônes ont été ajoutées à un autre endroit de l’application Google Messages.

Comme l’indique 9to5Google, les icônes de lecture des messages sont ajoutées à la liste des conversations de Google Messages. De cette façon, vous pouvez savoir d’un coup d’œil si un message que vous venez d’envoyer a été reçu et/ou lu sans avoir à ouvrir le message.

En outre, Google ajoute également des icônes de comptage précis des lectures à la liste des conversations, à droite de chaque liste. L’icône indique le nombre de messages non lus dans une conversation donnée.

Les bêta-testeurs de Google Messages commencent à bénéficier de ces mises à jour. Si vous utilisez l’application de messagerie Android d’un opérateur, vous pourriez vouloir passer à Google Messages en raison des services de communication riches (RCS). Analogues à la plateforme iMessage d’Apple, les chats RCS à RCS offrent un plus grand nombre de caractères, la possibilité d’envoyer des images de plus haute résolution, des indicateurs de frappe, des accusés de lecture et un chiffrement de bout en bout.

Vous pouvez installer l’application, si vous ne l’avez pas encore, en cliquant sur ce lien.