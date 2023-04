9to5Google a repéré un nouveau bouton « Envoyer les photos plus rapidement » dans le menu Paramètres de Google Messages. La description de cette fonctionnalité indique que « la résolution est réduite pour un envoi plus rapide ». En activant cette option, vous renoncez au partage de photos en haute résolution par Rich Communication Services (RCS) en échange d’une livraison plus rapide d’une image en basse résolution.

Étant donné que les SMS permettent déjà de partager des images en basse résolution, cette option ne devrait s’appliquer aux utilisateurs de RCS que dans les zones où les débits de données sont faibles.

Pour ceux qui l’ignorent, RCS est la version d’iMessage de Google qui permet à deux utilisateurs d’Android utilisant la plateforme de messagerie de partager des messages avec des limites de caractères plus importantes et un chiffrement de bout en bout. Des images et des vidéos de plus haute résolution peuvent être envoyées et des fonctionnalités telles que les accusés de lecture et les indicateurs de frappe apparaissent. Mais si un utilisateur iOS ose se lancer dans une discussion de groupe, toutes ces belles fonctionnalités disparaissent. Cela vous semble familier ?

Gardez à l’esprit que toutes les fonctionnalités RCS ne seront pas disponibles si un utilisateur Android n’utilise pas l’application Google Messages. Certains opérateurs mobiles proposent leurs propres applications de messagerie pour Android, mais si vous souhaitez bénéficier de la meilleure expérience de messagerie sur la plateforme, vous devez installer Google Messages et cesser d’utiliser les applications de messagerie des opérateurs.

Très utile pour les zones où les débits de données mobiles sont plus faibles

L’option « Envoyer les photos plus rapidement » est utile dans les zones où les débits de données mobiles sont plus faibles. Dans ces situations, si la fonction est activée, l’envoi d’une image à faible résolution permet de transmettre une photo plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait autrement.

La fonctionnalité n’a pas encore été étendue à tous les utilisateurs de Google Messages. Pour savoir si l’option « Envoyer les photos plus rapidement » est disponible sur votre smartphone, ouvrez l’application Google Messages et appuyez sur la photo de profil à droite du champ de recherche en haut de l’écran. Cliquez sur Paramètres de Messages et le cinquième élément en partant du haut devrait être l’option « Envoyer les photos plus rapidement ». La fonction est activée par défaut.