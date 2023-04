Samsung préparerait une mise à jour majeure pour la Galaxy Tab S9

Avec la Galaxy Tab S9+ qui semble terriblement familière dans ces rendus d’usine basés sur la CAO de la semaine dernière et les impressionnantes spécifications de la Galaxy Tab S9 Ultra qui semblent analogues à la Galaxy Tab S8 Ultra de l’année dernière, il semble logique que vous ne soyez pas intéressé par la nouvelle génération de tablettes du géant sud-coréen.

Mais si vous n’avez pas besoin d’un écran de 12,4 ou 14,6 pouces, le membre le plus « humble » de la future gamme Galaxy Tab S9 de Samsung pourrait attirer votre attention avec au moins deux mises à niveau significatives.

Il y a quelques semaines, la rumeur voulait que la capacité de la batterie de la Tab S8 de base passe de 8 000 à environ 8 500 mAh. Aujourd’hui, Ross Young, analyste réputé de l’industrie des écrans, prévoit un passage de la technologie d’écran LCD à la technologie d’écran OLED.

Tout comme la Tab S9+ et la Tab S9 Ultra, la Galaxy Tab S9 « standard » de Samsung devrait être équipée d’un panneau Super AMOLED de haute qualité, ce qui devrait considérablement améliorer la clarté et la netteté de son contenu vidéo par rapport à la Galaxy Tab S8 de 11 pouces.

While the 11″ Galaxy Tab S8 was LCD, the 11″ Galaxy Tab S9 will be OLED. Will help boost the OLED tablet market.

—Ross Young (@DSCCRoss) April 10, 2023