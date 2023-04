Les ventes mondiales de PC ont baissé de 29% en glissement annuel au 1er trimestre 2023

Parallèlement, les fabricants de PC modifient également leurs plans pour le reste de l’année et ont commencé à commander des Chromebook en raison d’une augmentation attendue des coûts de licence plus tard dans l’année.

Les résultats préliminaires ont également signalé la fin de la période de demande induite par la COVID et un retour temporaire aux modèles pré-COVID. Le volume des ventes au 1er trimestre 2023 était considérablement inférieur aux 59,2 millions d’unités expédiées au 1er trimestre 19 et aux 60,6 millions au 1er trimestre 18. Le déclin de la croissance et de la demande donne également à la chaîne d’approvisionnement une certaine marge de manœuvre pour procéder à des changements, de nombreuses usines commençant à chercher des options de production en dehors de la Chine.