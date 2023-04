Google Drive a une nouvelle limite cachée pour le nombre de fichiers stockés

Google a conçu ses systèmes de stockage sur le cloud pour gérer l’ensemble de votre vie numérique, y compris vos photos, vidéos, e-mails et autres fichiers. Toutefois, le nombre de fichiers individuels que vous pouvez conserver dans Google Drive est désormais limité.

Google a fixé une nouvelle limite au nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans Google Drive, apparemment sans aucun avertissement — les premiers rapports proviennent de fils de discussion de l’assistance en février 2023. Le problème concernait les personnes qui stockaient de nombreux fichiers dans Drive, et un fil de discussion sur le système de suivi officiel des problèmes de Google a révélé comment il affectait certaines grandes entreprises.

Une personne a déclaré : « Nous avons un système opérationnel critique dans le domaine de la santé animale qui est actuellement affecté par ce problème. Cela entraîne des perturbations majeures pour des dizaines de milliers d’utilisateurs dans la pratique et dans leur travail quotidien. » Une autre a déclaré : « Soudain, [notre client] ne peut plus télécharger les fichiers sur Google Drive via notre logiciel basé sur l’API de Google. C’est un énorme problème alors que le service n’est plus fonctionnel ».

Google a finalement commencé à afficher un avertissement plus détaillé pour les comptes concernés, qui explique qu’il y a une nouvelle limite de 5 millions de fichiers dans Drive pour chaque compte Google. L’entreprise a expliqué à Ars Technica qu’il s’agit d’une « mesure de protection visant à empêcher toute utilisation abusive de notre système susceptible d’avoir un impact sur sa stabilité et sa sécurité », et qu’elle n’affecte que les fichiers que vous créez vous-même — les fichiers partagés à partir d’autres comptes ne sont pas pris en compte dans la nouvelle limite.

Même si cinq millions de fichiers semblent beaucoup, il n’est pas difficile d’atteindre cette limite si vous sauvegardez des fichiers à partir de quelques ordinateurs ou si vous utilisez Drive pour gérer des journaux et d’autres collectes de données automatisées. La seule solution consiste à déplacer certains de vos fichiers vers un autre compte Google, ou à les regrouper dans un fichier ZIP ou une autre archive que Google ne comptabilisera que comme un seul fichier. Vous pouvez également essayer un autre service sur le cloud, ou même configurer un NAS local.

5 millions de fichiers, il y a de la marge

Pour être clair, le plafond de 5 millions de fichiers ne s’applique qu’au nombre de fichiers que vous créez dans Drive, et non au total des fichiers partagés sur votre Drive. Cela signifie que vous pouvez avoir plus de 5 millions de fichiers dans le système tant qu’ils n’ont pas été créés uniquement par vous.

À en juger par les commentaires des utilisateurs, il semble que Google n’ait pas alerté les personnes concernées par la nouvelle limite avant qu’elle n’entre en vigueur, les laissant dans l’embarras pour déplacer ou compresser les fichiers excédentaires une fois que la politique est entrée en vigueur.