La série Galaxy S24 pourrait se vanter d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Pendant des années, les écrans des smartphones se rafraîchissaient 60 fois par seconde et, pour la plupart, les consommateurs avaient l’impression de bénéficier d’une expérience fluide. Le premier appareil à proposer un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz a été l’iPad Pro 2017. L’écran ProMotion de la tablette offrait des taux de rafraîchissement aussi rapides que 120 Hz. Un an plus tard, le smartphone de jeu Razer est devenu le premier appareil à afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Rapidement, les taux de rafraîchissement de 90 et 120 Hz sont devenus la norme. Le record actuel est détenu par le Sharp Aquos Zero 2, dont l’écran est rafraîchi jusqu’à 240 fois par seconde. Certains des derniers modèles haut de gamme de Motorola sont dotés d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et selon un rapport « exclusif » de Sam Lover, la série Galaxy S24 prévue pour l’année prochaine sera également dotée d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La gamme Galaxy S23 actuelle de Samsung offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Avant que vous ne vous enthousiasmiez, il est important de souligner que le rapport ne cite pas de source et ne donne pas de détails sur le taux de rafraîchissement plus élevé pour la série Galaxy S24. Néanmoins, un taux de rafraîchissement de 144 Hz est une possibilité pour la gamme phare de l’année prochaine. C’est le genre de rumeur que l’on ne peut pas écarter parce qu’elle est plausible.

Les utilisateurs de smartphones s’accordent à dire qu’une fois que l’on a expérimenté un taux de rafraîchissement d’au moins 90 Hz, il est pratiquement impossible de revenir à un smartphone doté d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Un taux de rafraîchissement plus élevé signifie un défilement et des transitions plus fluides. Dans l’ensemble, les utilisateurs devraient avoir une meilleure expérience avec un smartphone doté d’un taux de rafraîchissement de l’écran plus rapide.

Le rapport énumère également d’autres caractéristiques et spécifications attendues sur la gamme Galaxy S24, notamment la connectivité par satellite. Huawei et Apple ont une longueur d’avance dans ce domaine et le mois dernier, le directeur de l’unité MX (Mobile Experience) de Samsung, TM Roh, a déclaré que la fonctionnalité satellite était trop limitée, ce qui explique pourquoi il n’y a pas de service satellite pour la gamme Galaxy S23.

D’autres améliorations sous le capot

La série Samsung Galaxy S24 devrait être alimentée par le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm qui n’a pas encore été annoncé et qui pourrait avoir une configuration 1-4-3 comprenant le noyau X-4 High-Performance CPU, quatre cœurs de performance et trois cœurs d’efficacité. Le X-4 pourrait être cadencé jusqu’à 15 % plus rapidement que le cœur X-3 overclocké utilisé sur le Snapdragon 8 Gen 2 pour les chipsets Galaxy que l’on trouve dans la gamme S23, ce qui se traduirait par des performances plus rapides pour la série phare 2024.

Nous pourrions voir le capteur photo principal du Galaxy S24 Ultra offrir le capteur d’image amélioré de 200 mégapixels et le capteur photo téléobjectif aura des capacités de zoom améliorées selon le rapport.

Mais gardez à l’esprit que nous sommes à un peu moins d’un an de la sortie attendue de la prochaine gamme phare de Samsung.