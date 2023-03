Le vivo X Fold 2 pourrait être lancé dès le mois prochain

Hier, un listing de certification Google Play a révélé que vivo avait l’intention de lancer un appareil vivo X Flip. Alors que nous devrons probablement attendre un certain temps pour voir ce rival du Galaxy Z Flip 4, nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour voir l’autre appareil pliable de la société.

Comme l’a découvert 91Mobiles, Vivo s’est rendu sur la plateforme chinoise Weibo pour parler de l’événement Boao Forum for Asia de cette année. Dans le message, la société semble teaser avec impatience les débuts du vivo X Fold 2, en déclarant que l’appareil aura sa « première mondiale au Boao Forum for Asia ».

Bien qu’elle n’entre pas dans les détails de l’appareil pliable de nouvelle génération, la société utilise certains descripteurs pour l’appareil. Selon le message, le vivo X Fold 2 est « léger et fin ». Le fabricant affirme également que l’appareil possède « l’écran pliable le plus puissant de vivo jusqu’à présent ». Mais l’information la plus importante à retenir de ce post est le fait que l’entreprise prévoit de fournir plus de détails sur le smartphone lors de la conférence du Boao Forum for Asia.

Ce qui est intéressant, c’est que le message sur le réseau social indique que de plus amples informations seront communiquées en avril. Cependant, comme vous pouvez le remarquer sur l’image, la bannière de la conférence Boao Forum for Asia indique que l’événement est prévu du 28 au 31 mars.

D’après les rumeurs, le vivo X Fold 2 devrait être équipé d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en ferait le premier smartphone pliable de l’année à en être équipé. On soupçonne également que le téléphone pourrait être doté d’une batterie de 4 800 mAh.