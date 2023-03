Les nouveaux boutons de l’iPhone 15 Pro pourraient être plus qu’un simple changement de design

Il reste environ 6 mois d’attente avant qu’Apple ne sorte la série iPhone 15 (du moins si l’on se fie à la tradition de la marque), mais les fuites que nous avons vues jusqu’à présent ont déjà révélé pas mal de choses sur la gamme d’iPhone pour 2023. L’une des rumeurs les plus populaires veut que l’iPhone 15 Pro soit doté d’un bouton d’alimentation et d’un bouton de volume à semi-conducteurs unifiés.

Une nouvelle fuite met en lumière ce prétendu changement de design en indiquant que les nouveaux boutons à semi-conducteurs (ou capacitifs) de l’iPhone 15 Pro seront également dotés d’une certaine fonctionnalité. L’information provient d’un utilisateur inconnu qui s’est rendu sur les forums de MacRumors pour la partager.

Une autre source réputée pour sa précision, ShrimpApplePro, a posté un tweet indiquant que ce membre anonyme du forum est la même personne qui a déclaré — deux semaines avant l’annonce de la série iPhone 14 — que les modèles d’iPhone 14 Pro seraient dotés de la Dynamic Island, ce qui donne encore plus de crédibilité à cette nouvelle fuite.

The same one that shared about the dynamic island 2 weeks before it release is posting about the iPhone 15 Prp capacitive buttons again. https://t.co/HX5CfMbL8n

—ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 29, 2023