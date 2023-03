by

Le moteur de recherche Google évolue constamment afin de faciliter la recherche d’informations auprès de sources fiables. Dans le cadre de ses derniers efforts pour développer la recherche et lutter contre la désinformation, Google a annoncé l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’extension de certaines d’entre elles.

La plus grande nouveauté de la recherche est le nouveau carrousel Perspectives. Il permet de faire apparaître des articles et des contenus pertinents provenant de différents journalistes et de différentes voix sur un sujet donné. Cela semble assez redondant, puisqu’il sera placé juste en dessous de la section « À la une » de la page de résultats. Toutefois, selon Google, le carrousel Perspectives « vous permettra d’entendre diverses voix dignes d’intérêt sur un sujet d’actualité, en complément des informations fiables que vous trouvez déjà sur Recherche, afin de vous aider à mieux comprendre le sujet ».

Google précise que Perspectives sera bientôt disponible pour les anglophones des États-Unis.

Dans son article de blog, l’entreprise a partagé le GIF ci-dessous qui montre à quoi ressemble la boîte pour les perspectives sur les Oscars de cette année. On y trouve des tweets de Mark Hamill et de Jamie Lee Curtis, ainsi que quelques articles.

Un autre ajout à Recherche est la nouvelle fonctionnalité « À propos de cet auteur », qui sera lancée mondialement en anglais. Analogue à « À propos de ce résultat », cette fonctionnalité a pour but de donner au lecteur davantage de contexte sur l’auteur d’un article particulier qui apparaît dans les résultats. Elle est accessible en appuyant sur les trois points d’un résultat de recherche et vise à aider les lecteurs à s’assurer qu’ils peuvent faire confiance à l’auteur et à son contenu.

D’autres nouveautés

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, Google en développe d’autres, déjà existantes. L’option « À propos de ce résultat » sera disponible dans les prochains jours dans toutes les langues dans lesquelles Google Recherche est disponible, ce qui signifie qu’un plus grand nombre d’utilisateurs seront en mesure d’obtenir un contexte supplémentaire pour leur recherche.

Google Recherche étend également la disponibilité de ses avis sur la qualité des informations. Ces avis informent l’utilisateur qu’un sujet particulier peut ne pas donner beaucoup de résultats fiables pour diverses raisons, en particulier si le sujet est relativement nouveau. Les avis seront disponibles en allemand, en français, en italien, en espagnol et en japonais « dans les prochains mois ».

Enfin, Google facilite l’accès à la page À propos de cette page en la plaçant en haut des résultats de recherche. Elle présentera également le contexte de diverses sources concernant le site Web, ce qui vous permettra de vérifier si un site est digne de confiance.