L’application MacGPT pour MacBook passe à la version 3.0 avec GPT-4

Il utilise toujours un navigateur Web, mais il est beaucoup plus facile d’accès. Il s’agit plutôt d’un raccourci. Il s’agit d’une option pratique pour ceux qui ont besoin d’accéder immédiatement à l’outil d’IA le plus populaire. Cette fois, l’application MacGPT déploie sa nouvelle mise à jour, la version 3.0.

C’est le développeur Jordi Bruin qui a rendu possible l’application native pour macOS. Elle a essentiellement apporté le chatbot d’OpenAI à l’emblématique barre de menu des appareils Mac. Ainsi, au lieu d’ouvrir votre navigateur Web, comme Chrome ou Safari, et de visiter le site Web d’OpenIA, MacGPT charge ChatGPT en quelques clics .