Le gouvernement français interdit les applications récréatives sur les appareils gouvernementaux, comme TikTok

Cette mesure fait suite aux inquiétudes croissantes concernant les liens de l’entreprise avec la Chine , la protection de la vie privée et la cybersécurité. C’est pourquoi plusieurs pays ont interdit l’utilisation de TikTok sur les appareils gouvernementaux, notamment les Pays-Bas, la Norvège et, aujourd’hui, la France.

Pour l’instant, le gouvernement n’a pas fourni de liste précise des applications qui seront incluses dans l’interdiction. Guerini a déclaré qu’ il est possible que certaines applications soient exemptées de ces restrictions s’il y a une communication nécessaire entre le gouvernement et la plateforme .

Cette interdiction pourrait concerner des applications telles que TikTok, Twitter, Netflix et même Candy Crush . Ces applications n’offriraient pas un niveau suffisant de cybersécurité et de protection des données, ce qui mettrait les fonctionnaires en danger.

