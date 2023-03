Apple aurait fait la démonstration d’un casque de réalité mixte lors d’une réunion secrète

Le prochain casque de réalité mixte d’Apple est censé être le matériel le plus avancé de son genre, dépassant le travail effectué par des entreprises comme Meta et Microsoft sur des produits tels que les casques Quest Pro et HoloLens. Apple aurait créé un système d’exploitation dédié à son casque, appelé xrOS ou realityOS, qui s’inspire fortement de l’expérience mobile d’iOS. Alors que la consommation de contenu immersif sera au centre des préoccupations, Apple pourrait même permettre aux utilisateurs de créer leurs propres applications de réalité augmentée à l’aide de l’assistant virtuel Siri, d’après les fuites enregistrées jusqu’à présent.

Apple aurait présenté son très attendu casque de réalité mixte à son principal dirigeant , avant un lancement prévu lors de la conférence des développeurs de l’entreprise en juin. « Les démonstrations ont été soignées, brillantes et passionnantes », affirme Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, dans sa lettre d’information PowerOn — un discours qui ne semble pas rejoindre des informations obtenues plus tôt dans la matinée .