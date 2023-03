Le Huawei Mate X3 fuit avant d’être officiellement dévoilé

Plus loin dans la fiche technique, nous trouvons un indice de résistance à l’eau IPX8, ce qui signifie que l’appareil pourra être immergé dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. Le verre Kunlun, qui se trouve à l’arrière et au-dessus de l’écran OLED de 6,45 pouces, complète le dispositif de protection.

you might also like