Liner pour ChatGPT pourrait vous faire gagner beaucoup de temps sur Google Recherche

Aussi étrange que cela puisse paraître, il fut un temps où tout le monde devait s’en remettre aux grands volumes d’encyclopédies ou aux connaissances des amis et de la famille pour obtenir une réponse à une question courante. Aujourd’hui, bien sûr, nous disposons d’une réponse inestimable à toutes ces questions. Cherchez sur Google.

Bien sûr, les recherches sur l’Internet sont incroyablement pratiques. Cependant, il faut être conscient de certaines choses importantes : les risques que des informations personnelles soient incluses dans ces recherches, d’une part, et le fait que plusieurs milliers de résultats pour une requête commune peuvent être très difficiles à trier lorsque des recherches spécifiques sont nécessaires, d’autre part.

Une autre extension qui utilise le populaire ChatGPT, de plus en plus omniprésent, propose une potentielle réponse à ce problème. Liner AI x ChatGPT offre un moyen d’organiser les résultats de recherche Google, de mettre en évidence les éléments importants, et bien plus encore.

Beaucoup d’entre nous sont habitués à la recherche sur Google. Vous pouvez commencer par une recherche ciblée pour une requête spécifique avant de la suivre vers un autre lien, puis un autre. Liner, comme l’indique le site Web du produit, est conçu pour que vous restiez concentré sur votre tâche et que vos recherches sur Google soient utiles et pertinentes.

Il dispose d’une série d’outils pour vous aider à atteindre cet objectif. La possibilité de mettre en évidence des sections de fichiers PDF et d’articles sur le Web permet à l’utilisateur non seulement d’accéder à des quantités phénoménales d’informations (c’est le point fort d’Internet, après tout), mais aussi de les analyser efficacement et de mettre en évidence les sections pertinentes pour plus tard. Dans l’interface de Liner, tout texte surligné est conservé pour être consulté ultérieurement. De cette manière, le fait, la citation ou la référence inestimable est stocké en toute sécurité, sans que l’utilisateur n’ait à prendre de notes manuellement.

En outre, Liner fonctionne discrètement en arrière-plan, connectant les utilisateurs aux prochaines recherches recommandées sur le sujet et aux sources d’information importantes. Ceux qui ont été frustrés par les recherches Google qui semblent très proches d’être utiles, mais qui ne fournissent pas l’information exacte (ce qui est le cas de la plupart d’entre nous) apprécieront certainement la fonctionnalité de l’outil.

Comment fonctionne Liner ?

Liner est disponible sur le site officiel du produit, en tant qu’extension de navigateur dans le Chrome Web Store et dans les boutiques d’applications respectives sur Mac, Windows, Android et iOS. Une fois activé, selon le tutoriel de Liner sur YouTube, il réagit aux recherches Google effectuées dans le coin du navigateur. L’exemple de recherche utilisé est « how to get featured on product hunt ». En tapant cette recherche dans Google, comme cela a été démontré, on obtient environ 181 000 000 résultats. Liner AI prétend décomposer les données en une série d’étapes, puis fournit une liste à puces de références pour les informations, avant de suggérer des requêtes de recherche à essayer ensuite pour plus de détails.

Comme l’explique la liste du Chrome Web Store, cela permet à l’utilisateur de se plonger dans des informations plus approfondies, si nécessaire. Le problème avec ce type de logiciel est qu’il y a une grande différence entre le fait de sembler faire autorité et le fait de fournir des informations légitimes et factuelles. Liner vise à résoudre ce problème en présentant à l’utilisateur des références générées afin qu’il puisse vérifier les informations fournies. D’autres utilisateurs de l’extension contribuent également à l’élaboration des résultats.