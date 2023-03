Microsoft mise sur OpenAI en licenciant son équipe d’IA éthique

La récente vague de licenciements chez Microsoft, qui a vu la suppression de l’équipe chargée de l’éthique et de la société, a suscité une vive controverse parmi les analystes du secteur, qui se sont demandé si l’entreprise s’engageait à respecter les principes éthiques de l’IA alors qu’elle semble se concentrer sur la mise à disposition de ses produits au public le plus rapidement possible.

Selon l’article de TechCrunch, l’équipe chargée de l’éthique et de la société a joué un rôle crucial en veillant à ce que les produits de Microsoft respectent les principes de conception réactive de l’IA et prennent en compte les risques posés par les partenariats avec des entreprises axées sur l’IA telles qu’OpenAI.

Les récents licenciements de Microsoft et l’élimination de son équipe chargée de l’éthique et de la société de l’IA sont un exemple de ce qui se passe lorsqu’une entreprise relègue les considérations éthiques au second plan dans le but de gagner rapidement de l’argent.

La décision de Microsoft d’investir des milliards de dollars supplémentaires dans son partenariat avec OpenAI, dans le but de réorganiser son moteur de recherche Bing et son navigateur Web Edge en utilisant la technologie d’IA de la startup, est révélatrice d’une entreprise qui se délecte de l’opportunisme en l’absence de principes directeurs moraux.

L’équipe chargée de veiller à ce que les principes de Microsoft en matière d’IA responsable se reflètent dans la conception de ses produits a été fortement réduite à la suite d’une réorganisation en octobre dernier.

Des sources ont révélé que la pression exercée par les dirigeants de Microsoft était de plus en plus forte pour que les modèles d’OpenAI soient mis à la disposition des clients le plus rapidement possible, comme l’indique un article de Platformer.

Microsoft ne voulait pas attendre que l’équipe « Ethics and Society » identifie les risques posés par l’intégration d’OpenAI, afin de devancer son rival, Google, et de s’emparer de la prochaine vague de parts de marché. Un article de The Register explique comment Microsoft souhaite ajouter ChatGPT à toutes les applications depuis Azure.

Les effets de la perte par Microsoft de l’équipe « AI Ethics and Society »

Cette mentalité à court terme nous met en danger en tant que consommateurs. Les géants de la technologie deviennent des entreprises de plus en plus puissantes qui peuvent avoir un impact considérable sur notre vie quotidienne. Les questions éthiques liées à l’utilisation de leurs produits sont donc suivies de près.

En tout état de cause, des entreprises comme Microsoft excellent dans l’obtention de résultats responsables grâce à leurs importants budgets de recherche et de développement. Toutefois, lorsque cette incitation disparaît, il revient aux organismes externes et aux groupes de réflexion indépendants d’attirer l’attention sur les problèmes éthiques.

La disparition de l’équipe de Microsoft chargée de l’éthique et de la société de l’IA est une source d’inquiétude pour beaucoup, car elle pourrait conduire à une situation où les entreprises technologiques commenceraient à prendre des décisions en tenant compte non seulement des intérêts de leurs clients, mais aussi des leurs.

Davantage d’entreprises doivent veiller à ce que les principes de l’IA responsable soient étroitement liés à la conception et à la fabrication des produits, au lieu de les remettre à plus tard en pensant à l’avenir. Cela garantira une satisfaction optimale des utilisateurs, aujourd’hui et dans les années à venir.

Ces licenciements interviennent à un moment où le public est de plus en plus conscient des capacités de l’IA, et il est plus important que jamais de prendre en compte les innombrables implications de la technologie pilotée par l’IA.