Au cas où vous l’auriez manqué, un événement Apple a eu lieu, mais ne vous inquiétez pas, le reste du grand public l’a également manqué, car il s’agissait d’un événement réservé aux employés. Cependant, des rapports font état de ce qui a été révélé lors de cet événement à huis clos organisé par Apple, que les rapports qualifient de « WWDC for AI », un événement centré sur ses projets d’intelligence artificielle.

L’IA est très présente dans les services d’Apple, mais tous ne se vantent pas explicitement de ses capacités, seul Siri étant celui dont la technologie est largement connue du public.

Selon la lettre d’information Power On de Mark Gurman, publiée par Bloomberg, la société de Cupertino a récemment organisé un événement exclusif pour toutes les personnes relevant d’Apple, y compris ses employés et son personnel. L’objectif était d’apporter des informations à toutes les personnes affiliées à l’entreprise pour en savoir plus sur les actions et les projets qu’elle mène en matière d’intelligence artificielle.

Selon le rapport de Gurman, le responsable de l’intelligence artificielle d’Apple a déclaré aux participants que les initiatives de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle et « d’apprentissage automatique sont plus rapides que jamais » et que ce qu’elle apporte au public est « vraiment à avant-gardiste ».

Apple a également mis l’accent sur ce que l’entreprise n’a pas fait avec son développement de l’IA, en particulier en démystifiant les rumeurs d’un concurrent ChatGPT ou Bing fabriqué par Apple, selon les rumeurs du secteur.

Que s’est-il passé lors de l’événement ?

Selon 9to5Mac, l’événement s’est tenu dans le Steve Jobs Theater en présence des employés et des cadres d’Apple présents sur place. Il a été question des nombreuses initiatives de l’entreprise en matière d’IA, ainsi que des feuilles de route et des mises à jour des projets actuels ou futurs en cours de développement, qui seront bientôt dévoilés au monde entier.

Il n’y a pas eu beaucoup de révélations lors de cet événement, les spéculations disant que l’entreprise garde le meilleur pour la prochaine WWDC en juin.