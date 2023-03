L’iPhone 15 Pro apportera un changement que nous redoutons tous : le prix

Le futur iPhone 15 fait régulièrement la une des journaux. Un certain nombre de ses caractéristiques attendues ont fuité par le passé et aujourd’hui, il y a des nouvelles concernant son prix. Nous en avons déjà entendu parler et il semble maintenant que cela pourrait réellement se produire. Nous parlons de la possible hausse de prix pour les modèles iPhone 15 Pro, qui se produira pour la première fois depuis 2017.

L’analyste Jeff Pu a évoqué la possible augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro et du 15 Ultra (Pro Max) dans sa récente note de recherche. Il est dit que la raison d’une hausse de prix serait due aux différentes fonctionnalités ajoutées aux nouveaux iPhone.

Ces fonctionnalités pourraient être une construction en titane (un peu comme l’Apple Watch Ultra), des boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs, un objectif périscopique, plus de RAM et un port USB 3.2 Type-C plus rapide. De plus, les smartphones suivraient la dernière stratégie d’Apple consistant à inclure des puces différentes pour les modèles non Pro et Pro et auront très probablement un chipset A17 Bionic.

C’est la deuxième fois que nous entendons parler d’une possible augmentation du prix des modèles iPhone 15 Pro. Un précédent laissait entendre que l’iPhone 15 Pro pourrait être proposé à partir de 1 099 dollars, tandis que le 15 Pro Max pourrait être proposé à partir de 1 199 dollars.

Il s’agit d’une augmentation de prix de 100 dollars, ce qui peut en inquiéter plus d’un. Et si cela se répercute en France, nous pouvons nous attendre à des iPhone encore plus chers cette année, dont le prix de l’iPhone 14 Pro démarre déjà à 1 329 euros ! Reste à savoir si cela s’applique à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus. Plus tôt, il a été suggéré que ceux-ci pourraient voir leur prix baisser dans le cadre d’une nouvelle stratégie qu’Apple pourrait essayer cette année. Mais rien n’est encore concret.

Une hausse pour les modèles standards ?

La série d’iPhone 15 devrait se caractériser par l’ajout de la Dynamic Island et d’un port USB-C, qui en sont les principaux éléments. Quelques changements subtils de design (bords arrondis, bordures plus fines, etc.) et plusieurs améliorations au niveau de la caméra, de la batterie et des performances sont en préparation.

Nous nous attendons à ce que les modèles iPhone 15 deviennent officiels en septembre.