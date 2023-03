Duolingo fait appel à GPT-4 pour stimuler l’apprentissage des langues

OpenAI a publié cette semaine le très attendu GPT-4, qui s’accompagne d’un moteur de langage génératif suralimenté qui lui permet d’améliorer considérablement les tâches qu’il traitait déjà avec une fidélité étonnamment humaine.

Outre sa capacité à traiter un ensemble de textes beaucoup plus important en une seule fois, les systèmes basés sur GPT-4 peuvent désormais comprendre l’imagerie, offrant des réponses à des invites basées sur l’image avec un contexte approprié et précis. Il y a beaucoup d’autres choses à apprécier à propos de GPT-4. Nombreux sont ceux qui s’abonneront à ChatGPT Plus pour lui donner une première chance, mais vous pourrez également bénéficier de son impact à mesure qu’il s’infiltrera dans les applications grand public.

L’une de ces applications est la plateforme d’apprentissage des langues Duolingo, qui a annoncé un nouveau niveau d’abonnement Max qui ajoute des fonctionnalités alimentées par l’IA comme Explain my Answer (Expliquer ma réponse) et Role Play (Jeu de rôle).

Pour le reste, Duolingo Max comprend les mêmes fonctionnalités que Super Duolingo, notamment l’apprentissage sans publicité, un nombre illimité de cœurs et un nombre illimité de tentatives pour relever les défis légendaires. Le prix de Duolingo Max n’a pas encore été précisé, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit un peu plus élevé que celui de Super Duolingo, qui est d’environ 7,30 euros par mois. Vous pouvez essayer le service gratuitement pendant deux semaines, ce qui est largement suffisant pour décider si le jeu en vaut la chandelle.

2 fonctions majeures

La fonction « Expliquer ma réponse » de Duolingo Max s’appuie sur la fonction « Révision des erreurs » existante et permet à Duo — le nom personnalisé du chatbot — de donner une explication détaillée de vos réponses, qu’elles soient correctes ou incorrectes. Il explique clairement si votre réponse est correcte, et vous pouvez demander des précisions et des exemples supplémentaires si la réponse initiale n’est pas suffisamment utile. Il ne semble pas que vous puissiez poser des questions personnalisées à Duo. Au lieu de cela, il propose quelques messages prédéfinis après chaque segment pour faire avancer la leçon.

La fonction Jeu de rôle est encore plus intéressante. À certains moments de votre parcours d’apprentissage, Duo vous propose de vous entraîner à converser avec des personnages fictifs. Vous entendrez des phrases légendées de la part des personnages, qui peuvent vous poser des questions sur des projets de vacances fictifs ou vous inviter à prendre un café. Saisissez vos réponses et Duo vous indiquera au fur et à mesure votre niveau de précision grammaticale et de complexité.

Duolingo a confirmé qu’elle emploie des humains pour modérer l’expérience à chaque étape, en veillant à ce que les exemples de questions et de réponses soient exacts, exempts d’erreurs et conformes au ton amusant qui caractérise le service.

Si vous souhaitez essayer Duolingo Max, vous devez disposer d’un appareil iOS. Même dans ce cas, il se peut que vous n’ayez pas un accès immédiat — ces fonctionnalités sont mises en place progressivement, et vous saurez si vous pouvez les essayer en vous rendant sur la page Boutique de l’application Duolingo.