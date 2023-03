Google dévoile l’API PaLM et MakerSuite pour pousser l’IA

Google vient de faciliter l’accès des développeurs et des entreprises à la puissance de l’IA. Avec les nouvelles fonctionnalités de Google Cloud et de MakerSuite, ainsi que les fonctions d’IA de Google Workspace, les possibilités d’IA sont infinies.

Pour couronner le tout, Google a récemment élargi ses capacités d’IA avec un modèle de 1000 langues.

Excited about PaLM API: an easy and safe way for developers to build on top of our language models, and MakerSuite, a tool to jumpstart prototyping—both in private preview today. @googlecloud customers can also access these models + more via Vertex AI. https://t.co/ajijHlgdMh —Sundar Pichai (@sundarpichai) March 14, 2023

Le PaLM est un modèle de langage de grande taille, ou LLM, similaire à la série GPT créée par OpenAI ou à la famille de modèles LLaMA de Meta. Google a annoncé le PaLM pour la première fois en avril 2022. Comme les autres LLM, le PaLM est un système flexible qui peut potentiellement effectuer toutes sortes de tâches de génération et d’édition de texte. Vous pouvez former PaLM pour qu’il devienne un chatbot conversationnel comme ChatGPT, par exemple, ou vous pouvez l’utiliser pour des tâches telles que le résumé de texte ou même l’écriture de code.

API PaLM et MakerSuite

L’industrie technologique est en train de plonger dans la révolution de l’IA, et Google est là pour l’aider avec l’API PaLM et MakerSuite. PaLM offre un moyen rapide et sécurisé de créer des modèles linguistiques à partir des meilleurs modèles de Google.

« Avec MakerSuite, vous serez en mesure d’itérer sur les invites, d’augmenter votre ensemble de données avec des données synthétiques et d’ajuster facilement des modèles personnalisés », a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse.

De plus, grâce aux outils intuitifs de MakerSuite, les développeurs peuvent rapidement prototyper des idées, concevoir des projets, générer des données synthétiques et mettre au point des modèles personnalisés, le tout protégé par des outils de sécurité. Les développeurs sélectionnés peuvent accéder à l’aperçu privé dès aujourd’hui, et une liste d’attente sera bientôt établie.

Des capacités d’IA pour Google Cloud

Google Cloud met à la disposition des développeurs et des entreprises des capacités d’IA générative, avec une sûreté, une sécurité et une confidentialité de niveau professionnel, ainsi qu’une intégration avec les solutions cloud existantes. Cela inclut :

Vertex AI, pour construire et déployer des modèles d’apprentissage automatique et des applications d’IA à grande échelle, avec des modèles de base pour générer du texte et des images

Generative AI App Builder, qui relie les flux d’IA conversationnelle aux expériences de recherche « prêtes à l’emploi » et aux modèles de base, aidant ainsi les entreprises à créer rapidement des applications d’IA générative

Partenariats et programmes d’IA, écosystème et programmes spécialisés avec des partenaires technologiques, des fournisseurs de logiciels axés sur l’IA et des startups.

Fonctionnalités d’IA dans Workspace

Google Workspace a déjà aidé des milliards de personnes grâce à des fonctionnalités alimentées par l’IA, telles que Composition intelligente dans Gmail et les résumés générés automatiquement dans Google Docs. Aujourd’hui, Google est impatient de passer à la vitesse supérieure et de proposer à un nombre limité de testeurs de confiance un nouvel ensemble de fonctionnalités qui facilitent encore plus la rédaction.

Avec Gmail et Google Docs, il suffit de taper un sujet pour obtenir instantanément un brouillon. Les responsables peuvent rapidement rédiger un message de bienvenue à l’intention d’un nouvel employé, sans avoir à partir de zéro

De plus, ils peuvent facilement personnaliser le message, en ajustant le ton pour qu’il soit enjoué ou professionnel en quelques clics

Développer l’IA de manière responsable

Google relève les défis complexes de l’IA générative avec enthousiasme et responsabilité. Il invite des testeurs externes et internes à tester sous pression de nouvelles expériences, dispose de principes d’IA pour guider son travail et s’engage à aider ses clients du monde entier à créer et à développer leurs activités en toute sécurité grâce à l’IA.

En outre, ils sont convaincus que l’IA générative aidera les gens à s’exprimer de manière créative, aidera les développeurs à créer de nouveaux types d’applications et transformera la manière dont les entreprises et les gouvernements s’adressent à leurs clients et à leurs administrés.

Disponibilité

Google a annoncé que les développeurs peuvent désormais accéder à l’API PaLM et à MakerSuite en avant-première privée, avec une liste d’attente à venir. En outre, les testeurs de confiance de Vertex AI peuvent accéder au support Generative AI et au Generative AI App Builder. Enfin, les nouvelles fonctionnalités d’IA générative dans Workspace seront déployées pour les testeurs dans les semaines à venir.

