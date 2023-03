Les propriétaires de Google Pixel bénéficient d’un nouvel outil de suivi de la santé

À l’heure où j’écris ces lignes, Health Connect est compatible avec 16 applications . Vous pouvez consulter la liste complète des applications compatibles sur le site Web de Google, mais les noms les plus notables sont Fitbit, Samsung Health, Google Fit, Peloton, MyFitnessPal, Flo et Meta Quest.

Cette application est remarquable parce qu’elle extrait des données de toutes vos autres plateformes de santé ou de fitness, ce qui vous donne une vue beaucoup plus détaillée et globale de votre santé, de votre sommeil ou de vos données d’exercice. Bien entendu, Health Connect vous donne également un peu de liberté : vous pouvez posséder plusieurs smartwatches de différentes marques, car vous n’êtes pas dépendant d’une seule application.

Health Connect est développé conjointement par Google et Samsung. Il a été présenté l’année dernière lors de la conférence des développeurs I/O 2022 et est actuellement disponible sur le Play Store en tant qu’application bêta « Early Access ». Des fuites indiquent que Health Connect sera une fonctionnalité centrale d’Android 14 , et qu’elle pourrait même prendre place dans le menu des paramètres rapides d’Android.