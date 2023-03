Microsoft lancera la semaine prochaine GPT-4 avec des vidéos générées par l’IA

Malgré l’intérêt considérable et les listes d’attente, Microsoft n’a pas parlé de l’intégration de ChatGPT dans son navigateur Web Bing. Étant donné la controverse récente suscitée par ce sujet, l’entreprise a peut-être estimé qu’il s’agissait d’un sujet trop sensible.

Microsoft a donné l’exemple d’un centre d’appel qui pourrait utiliser GPT-4 pour convertir automatiquement les conversations téléphoniques entre employés et clients en texte, ce qui permettrait d’économiser énormément de temps et d’efforts qui auraient été consacrés auparavant à résumer ces appels une fois qu’ils étaient terminés.

ChatGPT a été incontournable ces derniers mois, et il semble que Microsoft soit sur le point d’améliorer l’outil d’IA avec une mise à jour qui pourrait le propulser sous les feux de la rampe une fois de plus. En effet, Microsoft s’apprête à lancer GPT-4 dès la semaine prochaine, qui vous permettra de créer des vidéos générées par l’IA à partir de simples invites textuelles .