Voici à quoi ressembleraient les panneaux d’écran de la série des iPhone 15

Le populaire @ShrimpApplePro a posté un tweet qui comprend une vidéo montrant un trio de panneaux de verre qui sont censés être ceux qui seront utilisés sur la série d’iPhone 15.

Bien qu’il y ait trois panneaux dans la vidéo, deux semblent être de la même taille, ce qui est logique puisque l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro auront probablement tous deux des écrans de 6,1 pouces. L’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max devraient tous deux être équipés d’écrans de 6,7 pouces. Donc, globalement, seuls deux panneaux de taille différente sont nécessaires (bien qu’il puisse y avoir une différence de qualité).

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 5, 2023

Vous remarquerez peut-être que tous les écrans ont une découpe pour la Dynamic Island. Cela s’explique par le fait que les quatre modèles d’iPhone 15 seraient dotés de cette fonctionnalité. La fonction multitâche qui change de forme n’est actuellement disponible que sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Toutefois, une rumeur lancée par un rapport de The Elec publié en janvier dernier affirme qu’Apple déplacera la caméra TrueDepth pour sa fonction Face ID sous l’écran pour la gamme d’iPhone 16.

En déplaçant les composants de Face ID sous l’écran, Apple pourrait finir par orner la série d’iPhone 16 d’une découpe perforée pour la caméra FaceTime en façade, ce qui donnerait un coup de fouet à la Dynamic Island après seulement deux ans.

Vous pouvez également noter que les panneaux présumés de la série iPhone 15 présentent des bords incurvés dans les coins. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne se contentent pas de recevoir la Dynamic Island des modèles Pro de 2022, leurs caméras larges reçoivent également le capteur d’image de 48 mégapixels que l’on trouve sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui remplace les capteurs de 12 mégapixels utilisés sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. En outre, les appareils iPhone 15 non Pro seront alimentés par la puce A16 Bionic actuellement utilisée sur la série iPhone 14 Pro.

De réelles innovations pour la série Pro

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra seront alimentés par la puce A17 Bionic, qui sera probablement fabriquée à l’aide du nœud de processus de 3 nm de TSMC. Ces deux modèles pourraient être les seuls smartphones majeurs disponibles cette année à avoir un SoC de 3 nm sous le capot. L’iPhone 15 Ultra pourrait être doté d’un châssis en titane et d’un objectif périscope permettant un zoom optique 10x.

@ShrimpApplePro indique qu’il a pu confirmer l’authenticité des écrans avec sa source. La série d’iPhone 15 devrait être annoncée en septembre et sortie au cours du même mois.