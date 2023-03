Microsoft Edge dispose d’une mise à l’échelle par l’IA pour les vidéos Web

L’upscaling vidéo alimenté par l’IA n’est pas nouveau — il s’agit d’une fonctionnalité sur certains téléviseurs connectés depuis des années, et NVIDIA a une fonctionnalité analogue dans certains pilotes de GPU. Cependant, l’implémentation de Microsoft présente certaines limites pour le moment. Elle ne fonctionne que pour les vidéos d’une taille minimale de 192×192 pixels, mais inférieure à 720p , et qui ne nécessitent pas de DRM pour être lues. Votre PC doit être équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX série 20, 30 ou 40, ou d’un GPU AMD série RX5700-RX7800 . Enfin, l’upscaling ne fonctionnera pas sur les ordinateurs portables fonctionnant sur batterie.

Microsoft teste actuellement une fonction dans Edge basée sur la technologie « Video Super Resolution » de l’entreprise, qui améliore la qualité des vidéos Web à faible résolution. La société a déclaré : « Il s’agit d’une technologie qui utilise l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité de toute vidéo regardée dans un navigateur. Elle y parvient en supprimant les artefacts de compression et en augmentant la résolution vidéo pour que vous puissiez profiter de vidéos claires et nettes sur YouTube et d’autres plateformes de streaming qui lisent du contenu vidéo sans sacrifier la bande passante, quelle que soit la résolution vidéo d’origine ».