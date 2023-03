Microsoft Outlook pour Mac est désormais gratuit pour tous

by

Microsoft Outlook est une application payante qui est normalement disponible via Microsoft 365. Cette situation est en train de changer. Microsoft a récemment révélé une version mise à jour d’Outlook pour macOS, désormais disponible gratuitement sans avoir besoin d’un abonnement ou d’une licence Microsoft 365. De plus, l’application Microsoft Translator pour iOS a également été remaniée.

Microsoft a annoncé qu’Outlook pour Mac est désormais disponible pour tous, où que vous soyez. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des comptes Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo ! ou IMAP à l’application et profiter de la meilleure expérience de courrier et de calendrier sur macOS.

Une expérience unifiée : Outlook pour Mac complète Outlook pour iOS, offrant une expérience cohérente, fiable et puissante qui apporte la meilleure expérience Outlook de sa catégorie à l’écosystème Apple

Une gestion unique des e-mails : Profitez d'une gestion simplifiée de vos e-mails grâce à la prise en charge par Outlook de la plupart des fournisseurs d'e-mails personnels. Profitez de fonctionnalités puissantes telles que la recherche dans toutes les boîtes aux lettres et la possibilité d'afficher toutes vos boîtes de réception à la fois

Connexion sécurisée et protection de l'identité : Bénéficiez d'une sécurité de niveau entreprise lorsque vous vous connectez avec un compte de messagerie personnel. L'ouverture de session sécurisée d'Outlook authentifie et protège votre identité, tout en préservant la sécurité de votre courrier électronique, de votre calendrier, de vos contacts et de vos fichiers.

Optimisé pour Mac

Outlook a été conçu de A à Z pour offrir une expérience utilisateur moderne et native pour macOS. Il est optimisé pour l’architecture Apple Silicon, offrant des performances et des vitesses de synchronisation rapides. De plus, Outlook s’intègre de manière transparente à la plateforme Apple, vous permettant ainsi de tirer le meilleur parti de votre appareil macOS.

Restez maître de votre agenda

Affichez votre agenda à l’aide de widgets

Voir les rappels dans le centre de notification

Jetez un coup d’œil aux événements du calendrier à venir dans la barre de menu (à venir)

Restez synchronisé avec Handoff

Outlook vous permet de rester productif en vous donnant la possibilité d’effectuer une transition transparente entre plusieurs appareils. La fonctionnalité Handoff vous permet d’emporter des tâches avec vous lors de vos déplacements, afin de pouvoir changer de contexte sans aucune interruption.

Profils Outlook

Les profils Outlook vous permettent de connecter vos comptes de messagerie à l’expérience Concentration d’Apple. Ainsi, vous pouvez rester au courant de vos e-mails professionnels sans être distrait par vos e-mails personnels. Et vous ne recevrez pas de notifications indésirables au mauvais moment.

Boîte de réception ciblée

La Boîte de réception ciblée vous aide à localiser rapidement les messages importants et à ajouter les dossiers fréquemment utilisés aux Favoris pour un accès facile. Vous pouvez également personnaliser la manière dont vous donnez la priorité aux messages grâce à la possibilité d’épingler les messages dans votre boîte de réception, de suspendre les messages non urgents, de faire des gestes de balayage, de créer des catégories et de marquer les messages.

Restez organisé avec Outlook

Outlook pour Mac vous permet de rester maître de vos tâches quotidiennes où que vous soyez. Consultez le volet des tâches Ma journée pour une vue complète et interactive du calendrier, où vous pouvez voir tous les événements à venir, afficher les détails des événements, répondre aux invitations, participer à des réunions virtuelles et créer de nouveaux événements.

Disponibilité

La toute nouvelle version d’Outlook pour Mac peut être téléchargée depuis l’App Store.

En annonçant les mises à jour, Microsoft a déclaré,

Il y a encore beaucoup à faire et de nombreuses autres fonctionnalités que nous sommes impatients d’apporter à l’expérience Outlook pour Mac. Nous sommes en train de reconstruire Outlook pour Mac à partir de zéro pour être plus rapide, plus fiable, et pour être un Outlook pour tout le monde.

Il n’y a pas de pénurie d’excellentes applications de messagerie sur Mac, mais Outlook pourrait maintenant être l’option gratuite la plus complète en dehors de Thunderbird et de l’application Mail d’Apple. Microsoft n’a pas mentionné quand, ou si, la version Windows d’Outlook sera disponible gratuitement. On peut supposer que cela se fera une fois que le nouveau Outlook pour Windows sera terminé.