Avec tout cela à l’esprit, il est important de se rappeler que ce n’est pas 100 % clair. Mais en général, le canal Canary testera le travail de la plateforme pour Windows vNext , et tout le reste testera les mises à jour en cours des fonctionnalités de Windows 11 . En termes simples, toute build supérieure à 25 000 est destinée à Windows vNext, et toute build inférieure est destinée à Windows 11.

Microsoft décrit cette opération comme un « redémarrage » du canal Dev , mais précise que l’objectif de ce canal reste le même que précédemment. Cela signifie qu’il continuera à recevoir des fonctionnalités expérimentales, dont certaines ne seront peut-être jamais livrées et ne sont pas liées à une mise à jour spécifique. Mais, la plateforme sous-jacente sera désormais plus stable, car elle ne s’écartera pas beaucoup de Windows 11.

Microsoft décrit ces versions preview comme étant « hot off the presses », ce qui signifie que les versions passeront beaucoup moins de temps en tests internes avant d’être publiées . Historiquement, Microsoft testait une nouvelle version preview de Windows pendant environ une semaine avant de lui donner le feu vert pour être déployée. Pourtant, il semble que ce processus sera considérablement réduit pour le canal Canary.

L’entreprise indique que ce nouveau « Canary Channel » recevra les versions de Windows qui se concentrent sur « les changements de plateforme qui nécessitent un délai plus long… ». Certains exemples incluent des changements majeurs au noyau Windows, de nouvelles API, etc. En conséquence, Microsoft précise que ces builds sont susceptibles d’inclure des bugs majeurs et souvent ne recevront pas beaucoup de documentation détaillant les nouveaux ajouts.

Microsoft annonce aujourd’hui d’importants changements au programme Windows Insider Preview . Ils permettront à l’entreprise de commencer à tester des versions du système d’exploitation Windows visant à jeter les bases de la prochaine version majeure de la plateforme Windows depuis un nouveau « Canary Channel » qui recevra plus régulièrement des versions expérimentales et instables.