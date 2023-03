Les iPhone 15 Pro et Ultra pourraient être dotés d’un bouton de volume unifié à semi-conducteurs

À l’heure actuelle, tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux prochains modèles super-premium de l’iPhone 15, à savoir l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra (ou iPhone 15 Pro Max), vont très probablement supprimer les boutons physiques au profit de boutons capacitifs qui donneront aux utilisateurs un retour haptique au lieu d’un véritable « clic ». Ce changement s’appliquera probablement aux boutons de volume situés à gauche et au bouton marche/arrêt situé à droite de l’iPhone.

Jusqu’ici, tout va bien, mais il semble que la disposition des boutons pourrait aussi changer un peu, d’une certaine manière. Le YouTuber ZoneOfTech, par exemple, est convaincu que les iPhone 15 Pro et Ultra haut de gamme seront dotés d’un seul bouton de volume capacitif au lieu des deux boutons traditionnels actuels, qui permettent de monter ou de baisser le volume.

La « preuve » ? Les précédents iPhone comportaient tous deux broches matérielles sur chaque bouton de volume, ce qui signifie quatre au total pour les deux boutons de volume, mais les fichiers CAO de l’iPhone 15 Pro/Ultra ne montrent que deux broches à l’endroit où les boutons de volume devraient normalement se trouver, ce qui signifie essentiellement qu’il y aura un seul bouton à semi-conducteurs.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023