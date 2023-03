Garmin dévoile les nouvelles Forerunner 265 et 965 avec de superbes écrans AMOLED

Garmin a annoncé l’arrivée des Forerunner 265 et Forerunner 965 dotées d’un écran AMOLED. Ces deux montres de course ont fait l’objet de nombreuses fuites au cours des dernières semaines, mais leur sortie constitue tout de même une certaine surprise. La série Forerunner comprend les montres GPS légères de milieu de gamme de Garmin destinées aux coureurs (et aux triathlètes), ce qui fait du passage à l’OLED un choix intéressant. Ce public a tendance à privilégier la lisibilité en extérieur et la longévité de la batterie — deux choses pour lesquelles les smartwatches dotées d’écrans OLED ne sont pas toujours les meilleures.

Garmin n’a sorti la dernière génération — la Forerunner 955 et la Forerunner 255 — qu’il y a 9 mois, ce qui signifie que le cycle de mise à jour a été beaucoup plus rapide que ce que nous voyons habituellement de la part de la société. À titre de référence, nous avons dû attendre trois ans entre la sortie des Forerunner 945 et 955.

Cependant, les améliorations de conception sont beaucoup plus substantielles que ce que nous avons reçu à travers les modèles Forerunner 2022 ; l’écran est maintenant la même beauté AMOLED incrusté dans la Epix 2 et Marq 2, tandis que les estimations de la batterie ont été augmentées dans les deux montres.

En ce qui concerne la luminosité, le communiqué de presse de Garmin indique seulement que les écrans devraient être lisibles « quelles que soient les conditions météorologiques ». Bien que ce soit du langage marketing, ce n’est pas complètement faux non plus. Les écrans OLED sont généralement plus faciles à lire dans un éclairage plus faible, par temps couvert et la nuit.

Garmin Forerunner 265

La Forerunner 265 sera une fois de plus disponible en deux tailles de boîtier, le plus petit, le modèle « S » de 42 mm, étant disponible en noir (bracelet noir/jaune), rose (bracelet rose/gris) et blanche (bracelet blanc/vert).

Le modèle standard de 46 mm, quant à lui, sera disponible en blanche (bracelet bleu), turquoise (bande turquoise/noir) et noire (bracelet noir/gris), toutes les versions coûtant 499,99 euros. Cela représente une énorme augmentation de prix. La version standard de la Forerunner 255, par comparaison, a été lancée à 399,99 euros.

Heureusement, l’écran n’est pas la seule amélioration apportée à la gamme Forerunner de milieu de gamme. Après que la 255 a délaissé la fonction Training Readiness, celle-ci arrive cette fois-ci, avec d’autres caractéristiques comme la puissance de course au poignet, Garmin Pay et 13 jours de batterie en mode smartwatch (15 jours pour le 265 S).

Il n’y a pas d’édition « Music » cette fois-ci, mais la prise en charge de Spotify, Amazon Music et autres est standard. Comme vous pouvez vous y attendre, le GPS à double fréquence qui a impressionné lors des tests de l’année dernière est également présent.

Garmin Forerunner 965

L’histoire est analogue avec la Forerunner 965, plus chère, de 47 mm — l’écran a été complètement redessiné pour inclure l’écran AMOLED de 1,4 pouce, avec la fonction d’énergie solaire présente dans la version plus avancée de la 955 abandonnée cette fois-ci.

Cela signifie que l’écran est non seulement amélioré, mais qu’il est aussi légèrement plus grand que la dernière génération. Le design du boîtier a lui aussi été profondément remanié ; il a désormais un aspect beaucoup plus haut de gamme, grâce à la nouvelle lunette en titane. Comme pour la 265, cette mise à niveau est également beaucoup plus axée sur l’esthétique que sur les composants internes.

Garmin n’a pas inclus de fonctions qui ne sont pas disponibles sur la 955, bien que des fonctions comme les cartes, par exemple, seront sans aucun doute beaucoup plus performantes grâce au changement de l’écran.

Cela dit, des éléments comme l’autonomie de la batterie ont également été améliorés. Au lieu des 20 jours en mode smartwatch que vous obtenez avec la 955, Garmin a réussi à faire passer cette durée à 23 jours pour la 965 — impressionnant étant donné le changement d’écran.

Pour bénéficier de ce privilège, il faudra toutefois débourser davantage que pour la dernière génération : Garmin a fixé le prix de la 965 à 649,99 euros, soit une augmentation par rapport au modèle standard.