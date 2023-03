Tesla dévoile un plan de recharge illimitée pendant la nuit, et un chargeur de voiture sans fil

Tesla souhaite inciter ses clients à utiliser des énergies renouvelables, et l’une des façons d’y parvenir est de proposer un plan de recharge illimitée à domicile très abordable… bien qu’il ne soit disponible que pour certains propriétaires de Tesla, du moins dans un avenir proche.

Le fabricant de véhicules électriques (VE) a annoncé la prochaine option d’abonnement lors de l’événement Tesla Investor Day 2023 le 1er mars, la révélant avec d’autres détails clés sur l’avenir de l’entreprise ainsi que son ambitieux « plan directeur » pour pousser le marché mondial vers l’électrification.

Tesla’s purpose is to accelerate the world’s transition to sustainable energy Today, we’re unveiling Master Plan 3—the path to a fully renewable energy future for 🌎 pic.twitter.com/fsJ7qDpdqF — Tesla (@Tesla) March 1, 2023

Parmi les points forts de la présentation, on peut citer l’annonce que la prochaine Gigafactory sera construite près de Monterrey, au Mexique, et qu’elle fabriquera les futurs VE Tesla sur la base de la plateforme automobile de nouvelle génération récemment détaillée par l’entreprise. Selon les détails fournis par Musk et d’autres personnes de Tesla qui ont participé à la présentation, la plateforme de prochaine génération apportera des changements clés à la gamme Tesla, notamment une architecture plus petite, plus légère, plus efficace et plus abordable, ouvrant la voie à des modèles de VE Tesla qui ne coûtent pas aussi cher que ceux de la génération actuelle.

Au cours de cette longue présentation, Tesla a annoncé que ses clients du Texas auront accès à un plan de recharge illimitée à domicile, à 30 dollars par mois, à partir de juillet 2023. Le plan impliquera spécifiquement la recharge illimitée pendant la nuit à son domicile, le constructeur automobile notant que l’État « a une tonne de terres » et que « le vent souffle la nuit ». En proposant cette offre illimitée à un prix abordable, Tesla espère encourager ses clients à recharger leur VE chez eux pendant la nuit en utilisant des énergies renouvelables, ce qui représente finalement une étape parmi d’autres dans le virage sociétal vers des options plus écologiques.

Tesla a clairement indiqué qu’il s’agit d’une partie d’un plan plus large visant à encourager la possession d’un véhicule Tesla et l’utilisation d’énergies vertes en général, mais il reste à voir si cette offre fera un jour son apparition en dehors du Texas. Dans le cas présent, l’entreprise est en mesure de proposer cette offre en raison de l’énorme quantité d’électricité bon marché produite par les éoliennes de l’État.

Bien sûr, le concept consistant à inciter les clients à reporter leur consommation de ressources à des moments plus propices n’est pas nouveau.

Garez votre voiture et c’est tout !

À peu près au même moment où Tesla a annoncé son plan de recharge de nuit, elle a également montré l’image d’une Tesla garée dans un garage. Regardez une deuxième fois et vous remarquerez le mince et brillant chargeur monté sur le mur. Regardez encore et vous remarquerez peut-être aussi ce qui semble être une borne de recharge sans fil sur le sol, sous le véhicule électrique. L’image a été présentée sous la légende « Can’t forget to do cool sh*t », indiquant qu’il s’agit d’une image conceptuelle représentant l’une des choses cool qui pourrait être mise à la disposition des propriétaires de Tesla à l’avenir.

L’idée derrière la recharge sans fil est que, plutôt que de devoir sortir de votre voiture, attraper le chargeur et le brancher, vous pouvez simplement ranger votre véhicule électrique dans le garage comme d’habitude et vaquer à vos occupations, sans effort supplémentaire. Comme le tapis de charge est situé sous la voiture, le véhicule commencera automatiquement à se recharger sans fil lorsqu’il sera garé au-dessus.