MWC 2023 : le Snapdragon 8 Gen 2 prend désormais en charge l’iSIM

Qualcomm a déjà annoncé son impressionnante connectivité de communication par Snapdragon Satellite – et les constructeurs qui vont en profiter, et il est temps pour la marque de faire une autre grande annonce à Barcelone, au MWC 2023.

Qualcomm a révélé cette semaine un partenariat spécial avec Thales qui change la façon dont nous utilisons les cartes SIM. Une nouvelle certification permet à la plateforme phare Snapdragon 8 Gen 2 d’utiliser la nouvelle technologie iSIM.

SIM technology takes another leap as the world’s first Integrated SIM is launched by Thales and trusted partner @Qualcomm.

SIM technology takes another leap as the world's first Integrated SIM is launched by Thales and trusted partner Qualcomm.

Qu’est-ce que l’iSIM ?

iSIM est l’abréviation de “Integrated SIM“. SIM est l’abréviation de “Subscriber Identity Module“. Ce mardi 27 février, Qualcomm a annoncé qu’elle avait certifié la première technologie iSIM commercialement déployable au monde sur la plateforme Snapdragon 8 Gen 2. La nouvelle technologie iSIM permet d’intégrer la fonctionnalité SIM au processeur principal d’un smartphone, ce qui permet de gagner un espace précieux dans des smartphones, tablettes et wearables déjà à l’étroit.

Quelles sont les différences entre SIM, eSIM et iSIM ?

En termes de fonctionnalité, les cartes SIM, eSIM et iSIM remplissent toutes la même fonction. La carte eSIM (SIM intégrée) est une minuscule puce, intégrée à la carte mère d’un appareil. La plupart des appareils modernes haut de gamme sont dotés de cette fonctionnalité et, si elle permet de gagner beaucoup d’espace, elle nécessite néanmoins un certain volume. La nouvelle solution iSIM n’occupe que très peu d’espace, essentiellement aucun espace supplémentaire puisqu’elle est intégrée au SoC principal.

Quels sont les avantages de l’iSIM ?

L’iSIM permet aux fabricants de gagner de l’espace dans les petites contraintes des smartphones, des tablettes et des smartwatches. La surface économisée peut être utilisée pour augmenter la capacité de la batterie, affiner le design des appareils modernes et inclure des haut-parleurs, des microphones plus grands, etc.

La suppression de l’emplacement de la carte SIM peut également se traduire par une meilleure intégrité – puisqu’il y a moins d’ouvertures sur l’appareil qui pourraient réduire la durabilité de celui-ci. En outre, cela rend les smartphones plus résistants à l’eau et à la poussière, car la suppression d’une ouverture signifie qu’il est plus difficile pour les fluides et les petites particules de pénétrer à l’intérieur des appareils.

L’iSIM pourrait également permettre aux utilisateurs d’ajouter plusieurs comptes et numéros à leurs appareils, tout en offrant le même niveau de sécurité, voire davantage. L’autonomie de la batterie pourrait également être prolongée, grâce à des processus plus efficaces qui consomment moins d’énergie que les cartes eSIM et SIM traditionnelles.

Le potentiel inconvénient de l’utilisation des technologies iSIM et eSIM

Comme la plupart des utilisateurs l’ont découvert, l’inconvénient est que les utilisateurs devront compter sur les opérateurs pour échanger leurs numéros et transférer leurs comptes. Selon l’opérateur et le service clientèle, ce processus peut prendre de quelques heures à quelques jours, ce qui complique le processus, auparavant sans problème. L’échange physique des cartes SIM exigeait seulement que les utilisateurs changent de carte d’un appareil à l’autre.

Alors que le communiqué de presse de Qualcomm ne mentionne aucun partenariat avec des opérateurs, nous avons déjà vu un partenariat avec Vodafone. Nous savons également que Google et Android travaillent sur des fonctionnalités qui pourraient faciliter le processus de changement dans Android 14, en réduisant la nécessité de contacter directement les fournisseurs de réseau.

Comment l’iSIM va-t-il vous aider ?

Qualcomm affirme qu’il peut aider les fabricants de périphériques à “créer des smartphones compacts et rentables, ainsi que d’autres périphériques connectés tels que des tablettes et des wearables“. Qualcomm affirme également que les expéditions d’iSIM “devraient atteindre 300 millions d’unités d’ici 2027 et qu’elles sont destinées à compléter le marché des cartes SIM et eSIM“.

La nouvelle solution iSIM prend en charge les mêmes normes de cyberprotection et de connectivité flexible “à tout moment et en tout lieu” que la technologie eSIM actuelle. Il sera intéressant de voir comment cela se passera à l’avenir, et comment les fabricants d’appareils tireront parti de cet espace supplémentaire, à supposer qu’ils soient prêts à supprimer complètement l’emplacement SIM physique sur leurs prochains appareils.

En l’état actuel des choses, la plupart des fabricants optent pour l’intégration d’une carte SIM physique et d’une carte eSIM, offrant ainsi le meilleur des deux mondes, mais cela pourrait bientôt changer, car de plus en plus d’opérateurs et même Android s’apprêtent à offrir un support adéquat pour ces innovations.