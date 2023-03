La technologie 300 W de Redmi peut recharger un téléphone en moins de 5 minutes !

Si vous détestez devoir attendre que votre téléphone se recharge, Xiaomi est peut-être la marque qu’il vous faut.

La course pour fournir la vitesse de charge la plus rapide est toujours en cours et après l’introduction par Realme de sa technologie de charge rapide de 240W, il est temps d’établir une nouvelle référence. Pour prendre les devants, Redmi, sous-marque de l’entreprise d’électronique chinoise Xiaomi, vient de faire la démonstration de sa technologie de charge rapide de 300W, qui peut charger un téléphone en moins de 5 minutes. C’est fou, non ?

Le Redmi de Xiaomi a présenté sa nouvelle technologie de charge rapide de 300W dans une vidéo récemment publiée. Cette démonstration utilise le Redmi Note 12 Discovery Edition modifié, qui est équipé de la technologie 210W présentée en décembre 2022.

Le téléphone modifié a une batterie plus petite de 4 100 mAh (par opposition à la batterie de 4 300 mAh du modèle original). Le chargeur utilise également la technologie Double GaN, a une taille plus petite, une puissance plus élevée et plus de 50 éléments de protection de sécurité. Engadget rapporte que la batterie a des cellules 15C, qui ont des matériaux en carbone pour une épaisseur réduite et une densité de puissance plus élevée pour une charge/décharge plus rapide et une production de chaleur moindre.

La vidéo montre comment le smartphone atteint la barre des 50 % en seulement 2 minutes. Il commence par atteindre 20 % en environ 1 minute. Et, le smartphone était complètement chargé en moins de 5 minutes. Bien que cela ne soit pas entièrement dû à la technologie 300 W. Il est révélé que cette référence de charge complète d’un smartphone en moins de 5 minutes a été réalisée avec une puissance de pointe de 290 W. Il a également été capable de maintenir une puissance de 280W pendant environ 2 minutes au cours du test.

Pas encore de smartphone commercial intégrant cette charge

Donc, même s’il ne s’agit pas de 300W en pleine puissance, c’est quand même assez impressionnant. Pour ceux qui ne le savent pas, la technologie 240W de Realme, qui est livrée avec le Realme GT3, peut charger complètement le smartphone en environ 9 minutes.

Une chose à noter ici est que Xiaomi n’a pas révélé si cette technologie atteint ses smartphones produits en série. Et si c’est le cas, nous ne savons pas quand cela se produira et quel smartphone sera introduit avec la charge rapide de 300 W.