Un mystérieux smartphone de Google apparaît à la FCC : Pixel 7a ou Pixel Fold ?

Certains d’entre vous pourraient penser que les listings ne peuvent pas être pour le Pixel 7a puisque Google mentionne le support de la 5G mmWave et que le Pixel 6a supportait uniquement la 5G sub-6GHz. Mais, ce n’est pas le cas. La variante Verizon du Pixel 6a prend effectivement en charge la 5G mmWave. On peut donc suivre cette théorie selon laquelle le Pixel 7a était le smartphone Pixel vu sur le site de la FCC.

Comme le note 9to5Google, un document créé par Google explique les différences : « FCC ID : A4RG0DZQ (modèle parent pour NFC), FCC ID: A4RGWKK3 (modèle parent pour BT/WLAN) et FCC ID : A4RGHL1X (modèle variant) utilisent les mêmes agencements de circuits imprimés internes identiques, tandis que les modèles variants dépeuplent les composants liés à mmWave et peuplent un module MHB ENDC différent, les détails sont disponibles dans la description opérationnelle ».

Trois variantes différentes de ce qui semble être le Pixel 7a de milieu de gamme ont été listées par la FCC . Les listings pour chacun des trois numéros de modèle, G0DZQ, GHL1X et GWKK3, mentionnent les autres variantes et incluent également un autre numéro de modèle, G82U8.