Microsoft propose accidentellement des mises à niveau de Windows 11 à des PC non pris en charge

Microsoft a une fois de plus proposé accidentellement la mise à niveau de Windows 11 à des PC équipés de matériel non pris en charge.

L’utilisateur de Twitter PhantomOcean3 a repéré l’erreur en début de semaine, Microsoft affichant des invites en plein écran sur du matériel non pris en charge. Microsoft a maintenant expliqué l’erreur, notant que les PC qui ne répondaient pas aux exigences minimales de Windows 11 n’étaient pas en mesure de terminer la mise à niveau.

Windows 11 free upgrade being offered to unsupported Windows 10 devices/VMs? Screenshots from a Windows 10 22H2 VM that does not meet the Windows 11 system requirements, big ones being TPM (none) and RAM (2 GB) pic.twitter.com/VNNswgMLiC — PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 23, 2023

« Certains périphériques matériels inéligibles à Windows 10 et Windows 11, version 21H2 se sont vus proposer une mise à niveau inexacte vers Windows 11 », explique Microsoft dans une note d’assistance. « Ces appareils inéligibles ne répondaient pas à la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11. Les appareils qui ont rencontré ce problème n’ont pas pu terminer le processus d’installation de la mise à niveau ».

Microsoft a connu un problème analogue l’année dernière lorsqu’elle a proposé la mise à niveau Windows 11 à des PC qui n’étaient pas officiellement pris en charge. Cet accident a en fait permis à ces PC non pris en charge d’effectuer la mise à niveau, mais il a une fois de plus mis en évidence les exigences matérielles minimales strictes et controversées pour le dernier système d’exploitation de Microsoft.

Des nouveautés arrivent

Windows 11 requiert officiellement les processeurs Intel Coffee Lake ou Zen 2 de 8e génération et plus, à quelques exceptions près. Bien qu’il existe des moyens simples d’installer Windows 11 sur des CPU non pris en charge, Microsoft a testé un nouveau filigrane de bureau sur du matériel non pris en charge.

Cette dernière erreur intervient quelques semaines seulement avant que Microsoft ne soit censé apporter des améliorations supplémentaires à Windows 11. Dans une mise à jour appelée « Moment 2 » en interne, Microsoft se prépare à ajouter un champ de recherche complet dans la barre des tâches, à améliorer la recherche dans le menu Démarrer, à ajouter une barre des tâches optimisée pour les tablettes et à déployer une barre d’état système redessinée.