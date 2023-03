La Galaxy Watch 6 pourrait présenter un design en verre incurvé

La dernière information en provenance de @IceUniverse concerne la prochaine smartwatch de Samsung, la Galaxy Watch 6. Celle-ci est très certainement en cours de préparation pour arriver aux côtés du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Flip 5 plus tard cet été.

Selon Ice Universe, Samsung pourrait chercher à améliorer le design de la Galaxy Watch 6 et à abandonner les écrans plats pour l’instant, en dotant la Galaxy Watch 6 d’un « design en verre incurvé », comme l’indique la fuite. En plus d’être élégante, elle serait probablement beaucoup plus agréable à utiliser !

Samsung Galaxy Watch 6 has returned to the curved glass design. From now on, it is known that the glass is not flat and there is not much other information. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2023

Cela signifie essentiellement que la prochaine Galaxy Watch 6 pourrait ressembler à la Galaxy Watch Active 2 d’il y a quelques années, qui était dotée d’un verre incurvé. C’est sans aucun doute l’une des smartwatches les plus élégantes de l’époque, et elle est très bien conçue, même aujourd’hui ! Sans compter qu’elle ressemblera à la récente Pixel Watch de Google et à la plupart des montres Apple Watch, comme l’Apple Watch 6, l’Apple Watch 7 et l’Apple Watch 8, qui utilisent toutes un verre légèrement incurvé qui se fond dans le boîtier de la montre.

Dans le même temps, les smartwatches récentes de Samsung, comme la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5 ont des écrans entièrement plats, sans le moindre soupçon de courbe. Cependant, il est important de noter que nous parlons uniquement des smartwatches « standard », car les Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Watch 5 Pro, plus haut de gamme, avaient respectivement un matériel rotatif et une lunette de protection surélevée.

Nous nous attendons également à ce que la même liste de fonctionnalités liées à la santé qui était présente sur la Galaxy Watch 5 fasse son retour, et nous espérons également que plusieurs nouvelles fonctionnalités pourraient faire leurs débuts sur la prochaine série de smartwatches de Samsung.

Il s’agit probablement de la première rumeur majeure que nous avons entendue au sujet de la prochaine smartwatch, qui sera très certainement lancée à l’été 2023. Ces dernières années, Samsung a annoncé ses smartwatches en même temps que ses derniers smartphones pliables, donc nous ne nous attendons pas vraiment à un changement majeur en 2023.