Apple pourrait offrir une efficacité accrue aux futurs MacBook

Votre prochain iPhone ou Mac pourrait avoir un avantage majeur sur les appareils concurrents, avec des performances et une efficacité que rien d’autre ne peut égaler, si l’on en croit un nouveau rapport. Il affirme qu’Apple a englouti la totalité de l’approvisionnement d’une nouvelle race de puces super-efficaces.

Ces puces sont fabriquées par une société appelée TSMC, qui fabrique depuis des années les puissantes puces mobiles et informatiques d’Apple. S’il est exact, le rapport de DigiTimes implique que les concurrents d’Apple — qu’ils fabriquent des PC Windows ou des smartphones Android — devront attendre leur tour pendant qu’Apple s’amuse avec les toutes nouvelles puces à 3 nanomètres.

Les bénéfices pour Apple pourraient être énormes. La puce A16 de l’iPhone 14 Pro est fabriquée selon un processus de 4 nm, tandis que les dernières puces Mac utilisent un processus de 5 nm. Le passage à un processus de 3 nm permet d’intégrer davantage de transistors dans la puce, ce qui pourrait apporter des améliorations générationnelles en termes de performances et d’efficacité.

Par exemple, les puces en 3 nm devraient améliorer de 35 % l’efficacité énergétique par rapport aux puces iPhone en 4 nm d’Apple. Cela signifie qu’elles nécessiteront moins d’énergie pour produire plus de performances, ce qui est une bonne nouvelle pour l’autonomie de la batterie et la gestion de la chaleur. Les puces de la série A de l’iPhone sont déjà en tête du secteur en termes de performances et d’efficacité, et un bond de 35 % pourrait accroître considérablement l’avantage d’Apple.

Les changements pour le Mac, quant à eux, pourraient être encore plus significatifs si l’on considère que les puces M2 d’Apple sont fabriquées selon un processus de 5 nm. Lors de son lancement, nous avons été déçus que la M2 ne constitue pas un saut générationnel en termes de rendement par rapport à la M1, qui était également une puce 5 nm. Tout cela pourrait changer lorsque nous verrons la série Apple M3 faire ses débuts, car elle intégrera probablement le processus de 3 nm manquant qui a retardé le M2.

Des résultats encore meilleurs que prévu

En plus du M3, nous pouvons nous attendre à ce que les puces de niveau professionnel d’Apple, y compris la M3 Pro, la M3 Max et la M3 Ultra, soient construites sur le même processus 3 nm. Cela pourrait leur permettre d’offrir des performances incroyables sans nécessiter un système de refroidissement important — une marque de fabrique des puces d’Apple — et de donner un coup de fouet aux futurs MacBook Pro (bien que le prochain Mac Pro puisse arriver trop tôt pour la série M3).

DigiTimes a déjà indiqué que le processus 3 nm de TSMC donne des résultats encore meilleurs que prévu. Si l’on ajoute à cela le fait qu’Apple s’est emparé de la totalité de l’approvisionnement en puces 3 nm de TSMC, les prochains iPhone et Mac devraient pouvoir détruire tout ce qui est fabriqué par les sociétés concurrentes. Si vous attendez d’acheter un nouvel iPhone ou un nouveau Mac, vous pourriez vous régaler.