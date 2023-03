by

L’iPhone 15 pourrait bénéficier d’une meilleure autonomie grâce à des écrans OLED plus efficaces

Plus nous nous rapprochons du lancement de l’iPhone 15 à l’automne, plus les informations font les gros titres, et cette fois, la dernière fuite présumée concerne les écrans qui seront utilisés sur la prochaine génération.

Un rapport en provenance de Taïwan révèle que Apple souhaite que sa puce de pilotage des écrans OLED passe à un processus de 28 nm (contre 40 nm pour les modèles d’iPhone actuels).

Il n’est pas difficile de comprendre ce que cela signifie. Grâce à la nouvelle conception, les panneaux OLED permettraient une efficacité accrue. À son tour, l’efficacité accrue signifie qu’Apple peut atteindre une consommation d’énergie réduite, donc à la fin de la journée, tous les iPhone bénéficieraient d’une meilleure autonomie.

À ce stade, on ne sait pas encore si Apple souhaite intégrer les nouveaux écrans à tous les iPhone ou les réserver aux modèles Pro, mais cette dernière approche ne serait pas nécessairement surprenante.

Apple essaie de rendre ses modèles Pro plus attrayants pour les clients, et c’est la raison pour laquelle la Dynamic Island, par exemple, n’est pas disponible sur les modèles standard.

Uniquement les modèles Pro

La stratégie d’Apple semble être assez simple. Les nouvelles idées majeures seraient d’abord disponibles sur les modèles Pro, tandis que les configurations standard les recevraient 1 ou 2 ans plus tard. C’est précisément ce qui va se passer avec la Dynamic Island, car des personnes proches du dossier ont déclaré à plusieurs reprises que tous les iPhone 15 lancés cette année seront équipés de cette nouvelle fonctionnalité. Il s’agit notamment de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus.

L’iPhone de nouvelle génération d’Apple devrait voir le jour en septembre, selon le traditionnel calendrier de la société. Bien sûr, attendez-vous à ce que d’autres détails fuient d’ici là, d’autant plus qu’Apple est en train de prendre contact avec ses fournisseurs pour préparer le produit à la production de masse.