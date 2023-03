Sony lance deux nouveaux casques avec un excellent son, une excellente autonomie et un prix canon

Ce n’est évidemment pas un grand secret que Sony fabrique certains des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth haut de gamme que l’on puisse acheter en 2023, et étant donné de ce qu’ils offrent, les WH-1000XM5 de pointe ne sont même pas si chers, coûtant normalement beaucoup moins que les AirPods Max d’Apple, par exemple. Mais, Sony vend également un certain nombre d’excellentes options supra-auriculaires et supra-auriculaires à des prix considérablement inférieurs à 300 euros la paire, et au « printemps », vous serez en mesure de commander deux autres produits aussi abordables.

Cela semble difficile à croire, mais les nouveaux WH-CH720N de Sony sont apparemment conçus pour utiliser exactement la même puce V1 « intégrée » que le WH-1000XM5 susmentionné afin de fournir une « expérience de suppression du bruit améliorée » par rapport au WH-CH710N sorti en 2020.

Même s’il est difficile de croire qu’ils seront aussi parfaits que les modèles haut de gamme, les promesses de Sony pour le WH-CH720N sont impressionnantes. En plus du processeur V1, la liste des caractéristiques destinées à maximiser l’annulation du bruit comprend également la technologie Dual Noise Sensor. Cela devrait vous permettre de « profiter de plus de musique et de moins de bruit de fond », ce qui est clairement le rêve lorsqu’il s’agit de ce type de casque.

Pour son prix très raisonnable de 150 euros, le WH-CH720N de Sony offre également un certain nombre d’autres fonctionnalités exceptionnelles, promettant de faire durer votre musique pendant 35 heures entre les charges et de vous permettre de passer des appels d’une clarté exceptionnelle grâce à des microphones à formation de faisceau prenant en charge la technologie Precise Voice Pickup.

Présentés comme les « écouteurs sans fil à réduction de bruit le plus léger de Sony », d’un poids « d’environ » 30 grammes, ces petits bijoux devraient également s’avérer extrêmement confortables à porter pendant de longues périodes grâce à une combinaison de matériaux en cuir synthétique et en uréthane, ainsi qu’à une structure et des dimensions « optimales » des coussinets.

Il est évidemment trop tôt pour dire que c’est le meilleur casque abordable de 2023, mais cela semble être une hypothèse assez raisonnable à faire. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez payer 70 euros.

Encore moins cher !

Oui, le casque supra-auriculaire WH-CH520 va coûter la bagatelle de 70 euros la paire à partir du « printemps 2023 ». Et oui, ce casque antibruit fait passer l’autonomie de leurs prédécesseurs WH-CH510 et du WH-CH720N susmentionné à un niveau absolument époustouflant de 50 heures.

Cela représente plus de deux jours entiers (et deux nuits entières) d’écoute musicale ininterrompue, et croyez-le ou non, cette musique devrait être diffusée avec une qualité tout à fait décente (étant donné le prix), puisque le WH-CH520 et le WH-CH720N sont équipés du même Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) qui garantit « un son de haute qualité, exactement comme l’artiste l’a voulu ».

Les deux nouveaux produits partagent également la connectivité multipoints et, à l’instar de leurs « grands frères » plus onéreux et plus haut de gamme, le WH-CH520 de Sony est censé être conçu dans un souci de confort tout au long de la journée (et de la nuit), avec un bandeau réglable avec rembourrage, des écouteurs souples et un design léger (sans que les détails pertinents soient révélés).

Le WH-CH520 peut répondre aux appels d’un simple clic sur un bouton pratique situé sur l’écouteur. La qualité des appels est décrite comme « excellente » et les microphones intégrés de « haute qualité » s’associent au traitement de suppression du bruit pour supprimer le bruit ambiant et vous aider à communiquer clairement avec vos amis et vos proches sans vous ruiner.