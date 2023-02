Désormais, vous pouvez utiliser ChatGPT dans Google Slides

Google devrait également introduire son chatbot propriétaire Bard dans son navigateur Google Chrome dans les semaines à venir. Il est certain que la société suivra Bard avec ses propres mises à jour d’IA pour les applications Google Workspace, notamment Sheets, Slides et Docs .

Le secteur a déjà connu de grands partenariats, avec des entreprises comme Microsoft qui a investi dans OpenAI, et ChatGPT qui a été intégré à son moteur de recherche Bing . La marque devrait également déployer la technologie de chatbot dans les applications Microsoft Office , notamment Outlook, Word et PowerPoint.

Vous pouvez toujours aller dans la présentation et y apporter des modifications. Certaines d’entre elles peuvent être nécessaires, car le contenu de la présentation peut ne pas bien s’afficher visuellement. Actuellement, la fonctionnalité n’est compatible qu’avec les thèmes Google Slides internes. Il n’est pas encore possible de concevoir des thèmes uniques ou d’utiliser des thèmes tiers, mais la compatibilité devrait bientôt être assurée.

L’application a une interface intéressante. Elle s’affiche sur le côté droit du plan de la présentation Google Slides et comprend des options de saisie telles que le sujet et le nombre de diapositives . La dernière option, qui n’est pas obligatoire, vous permet d’inclure d’autres éléments que vous souhaitez voir apparaître dans les diapositives, comme un ton professionnel ou amusant.