Les collections sont également une nouvelle fonctionnalité, et vous permettent de regrouper vos différents coffres de la manière qui vous convient le mieux, par exemple en séparant votre travail de vos objets personnels, ou en créant une collection spécifique pour les voyages, ou une pour les coffres partagés et une autre pour les coffres privés.

Parmi les mises à jour les plus importantes, 1Password 8.10.0 comprendra désormais de nouvelles personnalisations de l’écran d’accueil , la possibilité de réorganiser les champs d’un justificatif enregistré , de nouveaux raccourcis clavier pour l’application iOS et une meilleure fonctionnalité de recherche . Diverses corrections de bugs ont également été implémentées avec la nouvelle mise à jour, ainsi que des améliorations du fonctionnement de Face ID et Touch ID lors du déverrouillage de 1Password sur un appareil iOS.

Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password a annoncé une mise à jour majeure de ses applications iOS et Mac , avec littéralement des centaines de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations dans tous les domaines.