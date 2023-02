Instagram lance les « canaux de diffusion » pour interagir avec les fans

Selon le dernier communiqué de presse de Meta, les « Broadcast Channels » d’Instagram sont là pour créer une connexion entre les influenceurs et leurs abonnés sur la plateforme . Grâce à cela, les créateurs de contenu ou les célébrités peuvent parler directement à leurs fans et apporter des mises à jour sur leur vie, de nouveaux contenus, des offres, des événements et autres.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé qu’ une nouvelle fonctionnalité d’Instagram est là, appelée « canaux de diffusion » qui permettra aux créateurs, artistes et influenceurs d’interagir directement avec les fans . La nouvelle fonctionnalité est analogue à celle qui est déjà disponible et utilisée sur Telegram, mais elle est centrée sur les administrateurs ou les modérateurs qui contrôlent la conversation.